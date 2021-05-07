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觀察站／1450條款「卡」網軍？恐怕沒那麼容易

記者陳熙文、林政忠
國民黨立院黨團日前舉行記者會，質疑蘇貞昌與其「網軍總司令」丁怡銘的關係。（本報資料照片）
國民黨立院黨團日前舉行記者會，質疑蘇貞昌與其「網軍總司令」丁怡銘的關係。（本報資料照片）

立法院財政委員會6日初審通過預算法部分條文修正案，祭出「1450條款」。許多人殷切期待，「1450條款」若在立法院三讀通過，便能有效遏止猖獗的網軍，但理想和現實總有一段距離，解方恐怕沒有想像中的容易。

「1450條款」規定，政府各機關、公營事業等，若編列預算於平面、廣播網路社群及電視媒體辦理業務宣導，須明確標示為廣告，並揭露贊助機關，不得置入性行銷。

可想而知，一旦修法通過，勢必增加政府置入性行銷的困難度，但也極有可能迫使原來明目張膽的宣傳置入手法地下化，有可能變更預算名目，或者轉一手透過民間組織做媒介，又或者乾脆直接透過個別政黨做資金挹注。

中央政府政策與宣導費每年編列近廿億元，其中有不少比率用在網路上，遂行政治目的，網路風向確實可以改變社會輿論，甚至影響選舉結果。行政院顧問丁怡銘正是憑著一手圖卡功力，獲得行政院長蘇貞昌青睞，冒著槍林彈雨也要延攬愛將回鍋。

隨著網軍的政治文化確立，政府無論是捍衛政策或與在野黨攻防，顯已無法割捨網軍，但成也網軍、敗也網軍，「卡神」楊蕙如就是操作過頭，如今宛如過街老鼠；政府若過度仰賴網軍，難保有一天將被反噬。

法律雖不能保證杜絕網軍流竄，但至少是個標竿，監督、提醒政府別遊走法律邊緣，必須恪遵行政中立；「1450條款」是一個關鍵象徵，就算在資訊爆炸、傳媒交錯的混亂年代，政府也不該偏離應當遵守的基本原則。

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