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預算法修正「堵」政府偷養網軍 初審過關了

記者沈婉玉、李承穎／台北7日電
立法院財委會6日初審通過預算法修正草案，政府將不可再偷偷養網軍，圖為行政院長蘇貞昌臉書曾貼出的「行政院小編團隊」照片。（取材自臉書）
立法院財委會6日初審通過預算法修正草案，政府將不可再偷偷養網軍，圖為行政院長蘇貞昌臉書曾貼出的「行政院小編團隊」照片。（取材自臉書）

立法院財委會昨天初審通過預算法修正草案，政府不可偷偷養網軍、帶風向，草案明定政府及所屬各機關編列預算於平面、廣播、網路社群及電視媒體辦理政策及業務宣導，應明確標示為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得置入性行銷，並於主計總處網站專區公布，以維護行政中立、新聞自由及人民權益。

「現在已經不是1450，是4000了！」立委賴士葆表示，中央政府政策與宣導費每年編列近20億元（台幣，下同），其中有不少比率是用在網路上，有1450（意指民進黨網軍）的問題，有些更惡劣還沒有編預算，改動用基金支出。

賴士葆指出，最誇張的是農委會，政策宣導費不只是1450萬元，而是2990萬元，加上動用農業特別基金1043萬元，加起來4000多萬；交通部次之，2000多萬元；行政院500多萬元，大部分可能都是行政院前發言人丁怡銘用於做哏圖攻擊在野黨。他對政府要政令宣導沒意見，但對掛羊頭賣狗肉，養網軍、做哏圖攻擊在野黨有意見。

審計部副審計長李順保表示，查核2020年度中央機關政令宣導辦理情形，在政策制度及執行上確實有部分缺失，主要是各機關對政令宣導沒有專屬的科目及定義。賴士葆接著指控說，正因沒有專屬的科目及定義，才會有表面政策宣導，實質養網軍，假借政策宣傳，實際上卻用政府的錢做攻擊在野黨等見不得人的事。

立委林德福指出，政府於網路社群平台匿名方式議題操作，帶風向，易產生流弊。立委曾銘宗質疑，雖現行預算法已明文規定政府不得置入性行銷，但違反此法所在多有，必須對政策宣導預算加強管理。立委張其祿認為，現在政策宣導的樣態很多，應該要定義清楚，否則有規避預算法規定的問題。

主計總處主計長朱澤民回應，將在辦法中明定執行原則，否則網路日新月異，新的方式可能一直出現，恐怕得動輒修法。

民進黨立委郭國文說，他也同意要清楚定義廣播、網路社群平台等，讓法制面更為強化，因為現行樣態很多，尤其政府機關需要宣傳，也有相關宣傳費用，但定義不明確下，在網路上宣傳很容易動輒被打成「1450」。

立委高嘉瑜則提醒，政府購買臉書廣告狀況越來越普遍、金額越來越高，助長社群媒體透過演算法壟斷資訊來源，政府掌握預算、資源，卻這樣無形中置入廣告、購買媒體，是非常危險的事，應該思考如何限制及節制。

預算 社群媒體 民進黨

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