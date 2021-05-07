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新聞評論／黨先於國？蔡總統護黨派高於愛民主

聯合報社論
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

趙介佑家族扯出「黑道黨員」風波，重創民進黨形象；蔡英文以主席身分為未落實「排黑條款」致歉，並指責黨內「派系鬥爭老毛病又犯了」。秘書長林錫耀則稱，未來將建置AI人工智慧系統，作為排黑過濾機制。蔡英文身為總統，對警界紀律的崩壞不發一語，對黨譽受損則急急下令補救；兩相對比，她對黨的關注似遠高於國家，暴露了她的角色衝突。

這正是蔡英文的道歉看起來如此缺乏真誠的原因。從「松山之亂」到「北投之亂」到「潑蟑之亂」，人們看到的是警紀淪喪、黑白掛鉤、平民遭恫嚇的脫序景象，民主與法治雙雙沉淪。然而，蔡英文卻輕巧選擇以主席身分在中常會為「排黑」議題致歉，這是迴避問題而不是面對問題。她罵派系「鬥爭的老毛病又犯了」，彷彿一切與己無關；事實上，民進黨的派系利益她是協調與分配者。台北市黨部引進黑道，或許源起陳水扁時代；但蔡英文不僅完全繼承，甚至將要角收入「英系」旗下，並奉為國策顧問。不是嗎？

林錫耀所提，將以「人工智慧」對黨員過濾排黑，更顯得滑稽。民進黨要招募黨員同志，竟必須仰賴人工智慧；言下之意，「真人」的黨同志之智慧已經很不可靠了嗎？或者，民進黨基層的推薦審核機制已然腐敗，充滿欺偽，因此須仰仗機器作為公正判讀？這種「人工智慧」，如果還涉及讀取各種國家機器的資料庫，不怕又引發「黨資料庫通國家資料庫」的問題？

民進黨重視黨員的「成分」問題，自然值得肯定；但從最近南北黨部屢傳「黑道入黨」的進行式或完成式，此一現象其實存在已久，且受到不同程度的縱容或鼓勵。事實上，只要看黑衣人衝入松山分局的囂張，包括趙介佑橫行北投、還能服涼涼的替代役且隨便逃兵；這些皆可看出黑道勢力的張狂，絲毫不把法紀放在眼裡。其中，若非國家機器鬆弛失效，乃至是黨政人物刻意包庇，事態如何可能敗壞至此？

歸結到底，這些亂象層出不窮，皆深刻反映了台灣民主、法治和社會價值的多重敗壞。試想，若不是警紀敗壞，何以幫派小弟膽敢隨便衝進警局打砸，而警官們卻意圖滅證私了？若不是「服務人民」的意識變調淪喪，何以員警能任意在大街逮捕良民婦女，卻和黑道公開握手言和？而警察對公權力認知的錯亂，除了因為上有奉承阿諛的長官，不正因為高層執政者行事只看顏色、不問是非，還跨部門拉幫結派？

簡言之，黑道「寄生政黨」，當然會造成行政的偏差和秩序的崩壞；但比這個更嚴重千百倍的，卻是主持國政的人未釐清黨政分際，任由國家機器壟斷資源以服務一己政黨，卻忘了要服務人民。這幾年，人們不斷目睹台灣民主的倒退現象：國家公職被用來酬庸黨政親信、資源被導向親綠財團、各種各樣的言論自由受到箝制、政府獨立機關被豢養成迫害政敵的東廠、警察被授意濫捕無辜民眾、法律和政策皆依執政者的需要與方便而制定，包括不合格的食品都要強行進口讓人民在無知中吞下。這些民主與法治的倒退，每一樁都比「黑道入黨」嚴重許多，輿論提醒的聲音也從未間斷；但是，蔡總統有沒有嚴肅面對，認真處理？

警紀敗壞至此，蔡總統卻選擇對黨員排黑的議題致歉，她心中的優先順序依舊是「黨先於國」。如果蔡英文維護民主的用心像她保護派系那麼深，對於閣揆蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽的內鬥，會視而不見嗎？

蔡英文 民進黨 人工智慧

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