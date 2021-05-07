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綠陷「黑風暴」 蔡英文會黨部主委 地方憂2022很難選

台灣新聞組╱綜合7日電
「黑風暴」重創民進黨社會形象，黨內氣氛沉重。蔡英文總統5日出面道歉，7日將召開地方黨部主委會議，盼化解黑道入黨爭議。(本報資料照片)
「黑風暴」重創民進黨社會形象，黨內氣氛沉重。蔡英文總統5日出面道歉，7日將召開地方黨部主委會議，盼化解黑道入黨爭議。(本報資料照片)

「黑風暴」重擊民進黨，蔡英文總統今天將召開全國黨部主委會議。據指出，蔡除了聚焦落實「排黑條款」、強化反黑形象；對於派系近日駁火，也有主帥出面止戰的意味。不過，有主委質疑，黨中央的「AI排黑」要怎麼排？也有人說，難得「進京面聖」，將向總統表達地方對於2022大選的憂心忡忡。

民進黨台北市黨部前黨員趙介佑染毒引發政治風暴，台北市黨部主委吳怡農說，將視「趙介佑事件」的危機為轉機，未來新進黨員排黑有三點具體作為：一、入黨需有聯絡電話、手機；二、新進黨員推薦人也要對黨員有基本認識；三、黨部也會透過司法公開資訊，確認黨員是否遵守入黨規範。

民進黨嘉義市黨部日前發函，質疑黨籍立委王美惠引千入入黨，其中疑似有「黑二代」；王美惠昨天刊登廣告，鼓吹線上入黨，「我要改革就不怕被抹黑」。對於民進黨秘書長林錫耀宣稱引進AI（人工智慧）排黑過濾，嘉義市黨部主委黃露慧質疑，她不懂黨中央的AI排黑要怎麼排？有人推「網路入黨」，看起來雖方便，但黨中央真能做到實質審查？

台南市黨部主委潘新傳說，黑道入黨爭議是門檻與制度問題，但更生人並非壞人，不應全面禁止有前科者入黨，重要的是未來入黨申請要加強審查，黨員在外言行若違反規定，黨部應立即處理。

台中市黨部主委李天生說，黑道入黨事件絕對會衝擊明年選舉，中間選民會把黑道形象和民進黨負面連結，必須謹慎因應。

中南部主委表示，今天將對蔡總統表達對於明年選舉的擔憂，民進黨去年起陷入美豬、公投、染黑事件，一路都在防守，要再度喚起人民熱情，確實困難重重；現有執政團隊雖在防疫工作受肯定、經濟成長率也創新高，但如何讓民眾有感，仍須再努力。

民進黨 AI 風暴

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