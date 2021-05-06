我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

游盈隆轟：道歉連鞠躬都省略 蔡英文應辭黨主席

記者蔡晉宇／台北6日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

民進黨黑道疑雲延燒。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，事態發展至今，重創民進黨形象，蔡英文總統眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句「抱歉」，船過水無痕，沒有任何人被課責、沒有任何人需負責就想敷衍過去，連鞠躬道歉都省略；曾幾何時責任倫理竟如此空洞，呼籲蔡總統應主動請辭兼黨主席。

游盈隆說，蔡英文所引用的2013年「排黑條款」，正是蘇貞昌當黨主席時所制訂，和她無關。回顧2008年5月21日到現在，大約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆2年，卓榮泰1年4個月，及有三人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達九年多。所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，養虎為患不當一回事，正所謂「冰凍三尺，非一日之寒」。

對於蔡英文昨天公開道歉，游盈隆說，政治責任如此輕於鴻毛，看在有良知、有血性的民進黨員眼中不知作何感想？蔡總統兼黨主席，如果真的為黑道入黨風波感覺對不起全體黨員和無數支持者，應該主動請辭黨主席，以示負責，也才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize)。

蔡英文 民進黨 台灣

上一則

新聞眼╱民進黨派系內鬥 防英派坐大 猛打黃承國

下一則

六都施政滿意度 侯友宜連霸 鄭文燦居次

延伸閱讀

綠營黑風暴延燒 蔡止血前再爆黑道入黨 疑有「黑二代」

綠營黑風暴延燒 蔡止血前再爆黑道入黨 疑有「黑二代」
新聞評論╱蔡英文縱容派系與黑道共生 嘗施政苦果

新聞評論╱蔡英文縱容派系與黑道共生 嘗施政苦果

蔡英文止血前 綠營再爆黑道入黨 官邸喬事挨轟破壞體制

蔡英文止血前 綠營再爆黑道入黨 官邸喬事挨轟破壞體制
HFX論壇宣布 蔡英文為2020年「馬侃獎」得主

HFX論壇宣布 蔡英文為2020年「馬侃獎」得主

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
一名男子自稱從中國福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，2日凌晨在台中港碼頭被發現。（記者游振昇／翻攝）

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

2021-05-02 01:21
有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住。(翻攝葉元之群組)

台染疫飯店員工爆料 一般客房卻偷藏隔離客人

2021-05-01 02:30
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了