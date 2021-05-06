游盈隆轟：道歉連鞠躬都省略 蔡英文應辭黨主席

台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

民進黨 黑道疑雲延燒。台灣 民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，事態發展至今，重創民進黨形象，蔡英文 總統眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句「抱歉」，船過水無痕，沒有任何人被課責、沒有任何人需負責就想敷衍過去，連鞠躬道歉都省略；曾幾何時責任倫理竟如此空洞，呼籲蔡總統應主動請辭兼黨主席。

游盈隆說，蔡英文所引用的2013年「排黑條款」，正是蘇貞昌當黨主席時所制訂，和她無關。回顧2008年5月21日到現在，大約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆2年，卓榮泰1年4個月，及有三人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達九年多。所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，養虎為患不當一回事，正所謂「冰凍三尺，非一日之寒」。

對於蔡英文昨天公開道歉，游盈隆說，政治責任如此輕於鴻毛，看在有良知、有血性的民進黨員眼中不知作何感想？蔡總統兼黨主席，如果真的為黑道入黨風波感覺對不起全體黨員和無數支持者，應該主動請辭黨主席，以示負責，也才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize)。