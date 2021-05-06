民進黨染黑 蔡英文道歉 藍營促解聘國策顧問黃承國
「黑道爭議」重創民進黨執政形象，蔡英文總統昨天首度公開道歉。蔡表示，身為黨主席，沒有落實「排黑條款」，讓不適格黨員進入黨內，造成社會紛擾，她感到十分抱歉，未來會強化民進黨廉政委員會守門員角色。國民黨昨再把箭頭指向曾任民進黨台北市黨部主委的國策顧問黃承國，指黃是法院認證黑道分子、天道盟成員，任國策顧問已讓國家蒙羞，呼籲蔡總統應即刻解聘黃並向國人道歉。
民進黨台北市黨部爆出前黨員趙介佑染毒風波，嘉義市黨部也發函檢舉立委王美惠疑似引黑幫入黨，從北到南都引發黨內互打。據轉述，蔡英文昨在中常會提及，民進黨團結是過去可以勝選的原因，但近日風波甚至讓支持者出現負面觀感，認為「民進黨派系鬥爭的老毛病又犯了」；希望大家不要只考慮自己，要考慮到整個黨，民進黨很脆弱，團結都來不及了，不要再傷害這個黨。
蔡英文指出，民進黨的排黑條款行之有年，2013年就在「黨員入黨辦法」明確訂定，凡涉及組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪者，都不准申請入黨；但是這次事件顯示，雖然有嚴謹的規範，如果沒有查核及落實，尤其是在黨職選舉時，就會有漏網之魚。
民進黨秘書長林錫耀也宣布，未來將建置網路自動查詢系統、運用AI（人工智慧）進行排黑過濾。林錫耀說，前黨員趙介佑案暴露民進黨執行排黑條款，在「不能入黨卻入黨」、「不能參選卻參選」、「事後沒有依規定解職」這三部分有疏漏，未來將運用AI協助排黑資格查詢及過濾，相關辦法會在明天各黨部主委會議進一步討論。
黃承國日前在臉書自清，稱自己雖出身草莽，但絕不是黑道。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，據台北地方法院2001年刑案判決文中指出，「告訴人表示所有事情均為天道盟黃承國處理」；台灣高等法院2008年刑事裁定中也提到，被害人邀「同具黑道背景之黃承國介入」，兩個判決文都提到黃承國有黑道背景，甚至說是天道盟成員，蔡英文完全不知道黃的背景？
黃子哲質疑，依規定任總統府國策顧問須曾任政府機關、民意機關要職或主要政黨負責人，政績卓著；社會各領域傑出或專業人士，貢獻卓著；對國家有特殊貢獻或對國家大計具卓識碩見，請問蔡總統依據哪一點聘黃？
黃子哲批評，此次引發爭議的民進黨市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，2016年吸毒偷開救護車遭判4個月，當時市黨部主委就是黃承國；當時趙介佑就應被開除黨籍，黃承國卻包庇、不作為，讓民進黨蒙羞事小，黑道治國事大。
黃子哲說，依規定國策顧問有危害國家安全或重大利益，或是有重大影響政府聲譽等行為應予解聘，如今黃承國言行已影響政府聲譽，應予解聘。黃子哲更點名，讓民進黨北市黨部染黑罪魁禍首就是蔡總統，蔡不用假裝震怒，應向國人道歉。
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