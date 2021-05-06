民進黨染黑 蔡英文道歉 藍營促解聘國策顧問黃承國

「黑影幢幢」重創民進黨執政形象，蔡英文總統5日公開道歉，表示民進黨未來將落實「排黑條款」。（記者曾原信╱攝影）

「黑道爭議」重創民進黨 執政形象，蔡英文 總統昨天首度公開道歉。蔡表示，身為黨主席，沒有落實「排黑條款」，讓不適格黨員進入黨內，造成社會紛擾，她感到十分抱歉，未來會強化民進黨廉政委員會守門員角色。國民黨 昨再把箭頭指向曾任民進黨台北市黨部主委的國策顧問黃承國，指黃是法院認證黑道分子、天道盟成員，任國策顧問已讓國家蒙羞，呼籲蔡總統應即刻解聘黃並向國人道歉。

民進黨台北市黨部爆出前黨員趙介佑染毒風波，嘉義市黨部也發函檢舉立委王美惠疑似引黑幫入黨，從北到南都引發黨內互打。據轉述，蔡英文昨在中常會提及，民進黨團結是過去可以勝選的原因，但近日風波甚至讓支持者出現負面觀感，認為「民進黨派系鬥爭的老毛病又犯了」；希望大家不要只考慮自己，要考慮到整個黨，民進黨很脆弱，團結都來不及了，不要再傷害這個黨。

蔡英文指出，民進黨的排黑條款行之有年，2013年就在「黨員入黨辦法」明確訂定，凡涉及組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪者，都不准申請入黨；但是這次事件顯示，雖然有嚴謹的規範，如果沒有查核及落實，尤其是在黨職選舉時，就會有漏網之魚。

民進黨秘書長林錫耀也宣布，未來將建置網路自動查詢系統、運用AI（人工智慧）進行排黑過濾。林錫耀說，前黨員趙介佑案暴露民進黨執行排黑條款，在「不能入黨卻入黨」、「不能參選卻參選」、「事後沒有依規定解職」這三部分有疏漏，未來將運用AI協助排黑資格查詢及過濾，相關辦法會在明天各黨部主委會議進一步討論。

黃承國日前在臉書自清，稱自己雖出身草莽，但絕不是黑道。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，據台北地方法院2001年刑案判決文中指出，「告訴人表示所有事情均為天道盟黃承國處理」；台灣高等法院2008年刑事裁定中也提到，被害人邀「同具黑道背景之黃承國介入」，兩個判決文都提到黃承國有黑道背景，甚至說是天道盟成員，蔡英文完全不知道黃的背景？

黃子哲質疑，依規定任總統府國策顧問須曾任政府機關、民意機關要職或主要政黨負責人，政績卓著；社會各領域傑出或專業人士，貢獻卓著；對國家有特殊貢獻或對國家大計具卓識碩見，請問蔡總統依據哪一點聘黃？

黃子哲批評，此次引發爭議的民進黨市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，2016年吸毒偷開救護車遭判4個月，當時市黨部主委就是黃承國；當時趙介佑就應被開除黨籍，黃承國卻包庇、不作為，讓民進黨蒙羞事小，黑道治國事大。

黃子哲說，依規定國策顧問有危害國家安全或重大利益，或是有重大影響政府聲譽等行為應予解聘，如今黃承國言行已影響政府聲譽，應予解聘。黃子哲更點名，讓民進黨北市黨部染黑罪魁禍首就是蔡總統，蔡不用假裝震怒，應向國人道歉。