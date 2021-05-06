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六都施政滿意度 侯友宜連霸 鄭文燦居次

台灣新聞組╱台北6日電
新北市長侯友宜蟬聯施政滿意度榜首。（記者江婉儀／攝影）
新北市長侯友宜蟬聯施政滿意度榜首。（記者江婉儀／攝影）

台灣世界新聞傳播協會昨公布「22縣市有感施政大調查」，縣市長施政滿意度方面，就六都而言，去年奪冠的新北市長侯友宜，本屆再度蟬聯榜首，且滿意度高居全台第一，桃園市長鄭文燦居次，兩人贏得金獎。台南市長黃偉哲獲得第三名，台中市長盧秀燕第四，分別贏得銀獎。

影音來源：聯合影音網

16縣市首長滿意度方面，基隆市長林右昌和花蓮縣長徐榛蔚並駕齊驅，施政滿意度並列第1，屏東縣長潘孟安第2，共3人贏得金獎。宜蘭縣長林姿妙施政滿意度進步神速，去年僅排名11，本屆躍升至第3名，嘉義縣長翁章梁施政滿意度也從去年第8名躍升為第4名，皆獲得銀獎。

「22縣市有感施政大調查」邁入第三屆，是每年進行之全國性大規模民調。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」。今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，總共10大施政面向。

此調查頒發金獎給予縣市第1、2名，銀獎給予六都的第3、4名以及16縣市的第3～7名。在10大施政項目方面，桃園市得到「五金四銀」是六都最大贏家，金門縣得到「四金二銀」佳績，嘉義市則以「三金六銀」傲視本島其他縣市。

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