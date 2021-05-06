國民黨主席7月24日改選 參選財力門檻高 須繳1320萬

孫文學校校長張亞中轟國民黨主席選舉財力門檻設得太高。（本報資料照片）

國民黨 中常會昨通過黨主席選舉作業細則，確定下屆主席選舉7月24日投票，明天正式公告選舉起跑，6月3、4日領表，7、8日登記，參選資格須入黨滿一年。此次選舉新增領表要繳20萬元領表登記費規定，選務作業費也由過去200萬元提升為300萬元，以及1000萬元參選保證金。

目前除爭取連任的現任主席江啟臣 、孫文學校校長張亞中已表態參選，智庫副董連勝文 、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜也在評估參選可能。

江啟臣昨說，黨職選舉並非對決戰役，更不是勝負之間的零和遊戲，而是決定黨接下來幾年工作分配的民主落實，「國民黨沒有團結以外的道路」。

不過，這次主席選舉加重財力門檻，含參選保證金總計要預繳1320萬元，張亞中昨批評參選新規定是「只認錢、不認人」，排除「庶民」參選權。

張亞中表示，國民黨主席選舉原已設立多項高牆，包含參選資格必須要曾任中央委員或中評委，標準比參與總統初選還高；黨齡方面規定須黨籍滿一年以上才有資格參選黨主席，中廣董事長趙少康就是礙於此一規定無法參選。

張亞中說，黨中央為黨主席選舉設置資格與財力高牆，已使得選舉不公，傷害國民黨社會形象，現在新設財力限制規定又是在防誰？保護誰？圖利哪種族群？黨主席不該道歉？這樣的黨中央還不需要大刀闊斧的改革？

黨務人士解釋，訂1000萬元保證金制度，是因黨財務困窘，為落實黨公職募款責任額收繳，制度原就規定主席一年要為黨募款1000萬元，競選時可先以本票押付，本票格式也不用現金本票，形同是「一個債權、一種承諾」；作業費視實際支用情形多退少補，保證金落選退回，當選可抵任期第一年募款責任額。

昨天也敲定此次選任黨代表應選總席次為1550人，另外增額最多30名學生黨代表席次，由未來主席直接遴選任命，擴大學生、青年參與黨務。