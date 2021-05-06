冷眼集╱AI能排黑過濾？執政黨講得振振有詞

民進黨染黑，蔡英文喊話堅守廉政底線。（記者曾原信／攝影）

「升官發財，請走別路。」去年民進黨 立委蘇震清涉嫌SOGO收賄案，蔡英文 總統對執政團隊說出的重話言猶在耳。不到一年時間，民進黨再陷「黑道入黨」的權力腐化漩渦，成為執政最大危機。

2015年民進黨全代會，蔡英文就曾以「升官發財，請走別路」提醒黨內同志；去年，蔡英文更語重心長說，法律是道德的最後底線，就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感，不會傷害人民對政治的信任。她要請所有執政團隊深自警惕，以更高標準來要求自己，切勿因一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。

不過，從SOGO案到黑幫入黨爭議，民進黨所標榜的「清廉勤政愛鄉土」已瀕破產 邊緣，蔡英文昨天出面道歉，喊話堅守廉政底線；但執政後的民進黨，行政、立法資源一把抓，想要單靠當權派內部的自律抵擋腐化，事實已證明極為困難；警方宣示掃黑，背後卻暗藏警政高層人事角力，充滿政治盤算。

蔡英文7日將邀集全國黨部主委研商落實廉政條例，民進黨秘書長林錫耀更宣布，未來將建置網路自動查詢系統、運用AI（人工智慧）進行排黑過濾。執政黨講得振振有詞，卻令人啼笑皆非，因為要阻絕「黑道入黨」，豈是篩選、過濾名單，就算完成？例如，幾位被點名疑有黑道背景的爭議人物，未必留存白紙黑字的「黑底」，卻搞得黨內「黑影幢幢」，人腦識人不明，電腦豈能辨識？