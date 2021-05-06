新聞眼╱民進黨派系內鬥 防英派坐大 猛打黃承國

民進黨派系內鬥，英系大老、總統府國策顧問黃承國成箭靶。（本報資料照片）

「黑風暴 」引發民進黨 派系大亂鬥，綠色友誼連線與英系捉對廝殺，連蔡英文 總統都出手止戰。英系的總統府國策顧問黃承國成箭靶，其他派系表面藉著打黃，實則劍指近年大舉招兵買馬的英派勢力，恐已威脅各派系的政治生態。

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑染毒，引發綠營茶壺內風暴。黃承國5日在民進黨中常會表示，他要向蔡英文及其他中常委表示抱歉，因為該案無辜牽連了整個黨；前黨員趙介佑當初並非自己推薦入黨，「是我、還是立委何志偉、還是誰？一查就知道」，這當中顯然是有心人要以此操作來攻擊。

網路傳出，何志偉及其母薛凌、繼父陳勝宏與趙映光曾同遊日本。何志偉5日說，「趙家真的很黑」，現在被點名都會被「黑」到；現在民進黨內部醜聞黑影幢幢，一直有系列在運作，幾張照片就要破壞一個人的形象，要打的就是他一個人，相信民眾眼睛是雪亮的。

民進黨立委何志偉傳曾與趙映光曾同遊日本。（本報資料照片）

內政部長徐國勇也被爆出與趙映光同桌影片，徐說，他對影片已沒印象，不過旁邊坐了現任民進黨發言人顏若芳，他倆很久沒見面，可斷定影片有一段時間，應是受邀參加黨部活動餐會。徐也說，他2004年選立委時就認識趙映光的父親趙文寬，他也從沒說自己不認識趙映光，而是說不認識趙介佑，「我選立委時，當年他才讀小學，我怎會認識他？」

民進黨如今聞「趙」色變，但早期綠色友誼連線在北市勢力龐大，趙映光、黃承國其實都與陳勝宏家族交好，但黃承國漸漸在北市占有一席之地，甚至成為「英系」代表人物，自然吸引其他基層合作。

黃承國在陳水扁擔任台北市長時就加入民進黨，一直在北市活躍，直到蔡英文於2008年擔任黨主席後，漸漸展現基層實力。去年海國會分手後，黃仍靠自己的實力選上一席中常委，還有多餘的票支援蘇系，顯示實力堅強。

趙介佑事件引發何志偉家族向黃承國開戰，但黃也不甘示弱大動作反擊；不僅三立新聞多次報導趙家爭議，媒體人周玉蔻也公開點名黃承國不用請辭國策顧問嗎？

分久必合、合久必分，民進黨在北市的勢力徹底分裂，雙方戰火目前仍看不到盡頭。