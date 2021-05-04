防疫為重謝長廷不返台 藍：佩服外交部的理由

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右3）、書記長鄭麗文（左3）、首席副書記長陳玉珍（右）、外交及國防委員會召委廖婉汝（右2）、立委溫玉霞（左2）、陳以信（左）4日上午前往外交部拜會外交部長吳釗燮，對駐日代表謝長廷未回國到立法院備詢表達不滿。(中央社)

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發爭議。立法院外交國防委員會國民黨 籍召委發函要求謝長廷本月24日列席備詢，若為配合隔離檢疫，須於5月2日前返台。但外交部昨天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地；已告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝長廷不克出席外委會答詢。

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，外交部幫謝長廷找到這樣的不返台理由，他很佩服。費鴻泰說，立法院針對任何重大問題，都可請官員至立法院備詢，這是官員的責任，謝長廷不來立法院，就是在漠視民意，多數民眾對他的發言發出了怒吼，他還不回來向大眾說明清楚嗎？黨團幹部和外委會委員今天將拜會外交部長吳釗燮，表達抗議。

外交部表示，日前已將外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本 代表處，然而考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，該處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝大使本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

外交部指出，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，謝長廷如果貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部人員及立法委員等可能接觸者，造成一定程度染疫風險。在日本疫情 蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。

國民黨團書記長鄭麗文表示，謝長廷到現在還不回來，反倒是傳出駐日代表處一名工讀生傳出感染新冠肺炎，到底是駐日哪裡的辦事處？外交部迄今也沒有給個說法。