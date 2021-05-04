我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

防疫為重謝長廷不返台 藍：佩服外交部的理由

台灣新聞組╱台北4日電
國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右3）、書記長鄭麗文（左3）、首席副書記長陳玉珍（右）、外交及國防委員會召委廖婉汝（右2）、立委溫玉霞（左2）、陳以信（左）4日上午前往外交部拜會外交部長吳釗燮，對駐日代表謝長廷未回國到立法院備詢表達不滿。(中央社)
國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右3）、書記長鄭麗文（左3）、首席副書記長陳玉珍（右）、外交及國防委員會召委廖婉汝（右2）、立委溫玉霞（左2）、陳以信（左）4日上午前往外交部拜會外交部長吳釗燮，對駐日代表謝長廷未回國到立法院備詢表達不滿。(中央社)

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發爭議。立法院外交國防委員會國民黨籍召委發函要求謝長廷本月24日列席備詢，若為配合隔離檢疫，須於5月2日前返台。但外交部昨天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地；已告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝長廷不克出席外委會答詢。

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，外交部幫謝長廷找到這樣的不返台理由，他很佩服。費鴻泰說，立法院針對任何重大問題，都可請官員至立法院備詢，這是官員的責任，謝長廷不來立法院，就是在漠視民意，多數民眾對他的發言發出了怒吼，他還不回來向大眾說明清楚嗎？黨團幹部和外委會委員今天將拜會外交部長吳釗燮，表達抗議。

外交部表示，日前已將外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本代表處，然而考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，該處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝大使本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

外交部指出，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，謝長廷如果貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部人員及立法委員等可能接觸者，造成一定程度染疫風險。在日本疫情蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。

國民黨團書記長鄭麗文表示，謝長廷到現在還不回來，反倒是傳出駐日代表處一名工讀生傳出感染新冠肺炎，到底是駐日哪裡的辦事處？外交部迄今也沒有給個說法。

日本 國民黨 疫情

上一則

外包商也染疫 華航風暴26人確診 陳時中：社區感染邊緣

延伸閱讀

「助日」言行惹議 府院黨滅火要謝長廷閉嘴

「助日」言行惹議 府院黨滅火要謝長廷閉嘴
謝長廷返台備詢？外交部：「外交泡泡」不適用

謝長廷返台備詢？外交部：「外交泡泡」不適用
批謝長廷「鱷魚眼淚」 羅智強勝訴免賠

批謝長廷「鱷魚眼淚」 羅智強勝訴免賠
挨批媚日賣台 謝長廷：有公文就回台備詢

挨批媚日賣台 謝長廷：有公文就回台備詢

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞