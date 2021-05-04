政院提三接外推1.2公里 環團批非「雙贏」是「多輸」

為化解藻礁公投爭議，行政院長蘇貞昌3日邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，下午舉行記者會，由農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、經濟部長王美花（右）、次長曾文生（左）等共同舉行記者會說明三接外推方案的利弊得失。（記者邱德祥／攝影）

為化解護藻礁公投 爭議，行政院昨天公布中油第三天然氣接收站外推的替代方案，朝向工業港外推455公尺，已離岸1.2公里，供氣期程再延兩年半至2025年6月方向規畫，估計預算新增150多億元。行政院發言人羅秉成說，「藻礁公投若通過就是災難」，連蓋三接站的機會都沒有，能源轉型、供電穩定會大受影響，盼外界理解、支持。

行政院長蘇貞昌昨主持行政立法協調會報，親向民進黨 立委說明三接替代方案。與會的民進黨立委共46人，有20人提出建言，發言踴躍。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，面對8月28日公投的艱鉅考驗，共同決定的時刻到了，希望大家團結一致；蘇揆則說執政者要不畏艱難，當家的要挑起重擔，面對公投，政府要想盡一切辦法，爭取外界支持。

對於執政黨立委達成共識，國民黨團總召費鴻泰質疑，外推方案無法真正解決問題，也無法達到保護藻礁目標，黨團充分尊重環團的專業意見。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，不離開大潭藻礁，都非可行方案。也有環團成員批評這不是「雙贏」而是「多輸」。

經濟部長王美花昨在行政院記者會說，外推方案是這陣子和非常多學者專家、團體及年輕朋友溝通對話，求取大家在增氣、減煤、非核、護藻礁，以及供電穩定的前提下，提出最有誠意的做法。王美花說，該方案若沒通過，勢必會有11年空窗期，不管在電力供應、能源轉型都會有很大傷害。