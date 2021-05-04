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環團決裂 部分成員挺三接外推

記者吳姿賢、朱冠諭／台北4日電
藻礁公投推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等環團，3日下午在行政院門口舉行記者會，批評三接替代方案不是雙贏，而是多輸。（記者蘇健忠／攝影）
藻礁公投推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等環團，3日下午在行政院門口舉行記者會，批評三接替代方案不是雙贏，而是多輸。（記者蘇健忠／攝影）

行政院昨提出三接外推455公尺、離岸1.2公里方案，強調顧供電、也護藻礁。環團批評這破壞藻礁又影響供氣，應評估短期使用浮動式接收站、長期另覓適合地點興建三接等其他做法；學者則說，棧橋及工業港開發會改變水流環境，外推不一定能解決生態問題。

不過，環保署前副署長詹順貴昨在臉書貼文，今天將與其他環團成員出面支持三接外推方案。詹認為，外推方案已更大程度保育藻礁生態，可讓藻礁公投不會走到「零和」，並達到減煤、非核與生態兼顧的目標。

台灣公民參與協會理事長何宗勳形容「環團正式決裂」，是台灣環境運動史上首次團體間大對決，代表環團在藻礁公投立場的分歧與整合無望。

藻礁公投領銜人潘忠政說，三接外推本就是詹順貴提出的想法，他尊重各界提出不同意見。對於民進黨民調指有六成民眾贊成三接外推，立委洪申翰也發文指離岸1.5公里就沒藻礁，潘忠政質疑民調是民進黨丟風向球，與洪申翰的發文相互配合。

潘忠政呼籲政府及早評估各種三接遷離大潭的方案，不要繼續在大潭打轉，不離開大潭藻礁，都非可行方案。他說，藻礁公投推動聯盟認為外推方案無法解決大潭海象不佳問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有破壞生態疑慮。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，只外推一點仍對生態不利，且無論一公里、1.2公里，甚至五公里，都不該在大潭蓋三接，因為棧橋等工程還是蓋在礁體上，照樣建堤防、施放沉箱，外推根本只是「假動作」。

她表示，外推是「多輸」，不但破壞藻礁，觀塘海象也不佳，三接若不離開大潭海岸，生態及供電都有疑慮。

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