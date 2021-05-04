冷眼集／外推擠牙膏 三接案打迷糊仗

蔡政府為拆彈藻礁公投，公布三接外推至離岸1.2公里。圖為大潭藻礁夕陽。（記者朱冠諭／攝影）

珍愛藻礁公投 集結70萬連署民意，讓蔡政府急著拆彈。行政院4月就傳出三接工業港外推一公里方案，對外界「測風向」；3日正式公布則是外推至離岸1.2公里，2日還先拋出民調六成支持外推「帶風向」，營造政府一路讓步且獲多數民意支持的氛圍，藉以反制民間及環團的公投力量。

政院方案一公布，最早提議外推的環保署前副署長、環境律師詹順貴，4日隨即將與台灣 環境保護聯盟、台灣環境規畫協會等環團舉辦支持外推的記者會。環團出現異見，也讓民間公投力量跟著被削弱。

公投幾乎篤定成案，但政府不願先讓三接停工，還扯說外推就是回應停工的最好做法，從離岸一公里變1.2公里，如同「擠牙膏」慢慢退，卻未說清楚這200公尺的距離對藻礁生態的具體影響落差，也未公布是否做過外推後對於漂沙、波浪、水底生態等調查，形同打迷糊仗，更別說與公投方所主張的向外延伸五公里相去甚遠。

只是，民進黨化解危機，很會打「系列組合拳」，每次溝通，一旦對方不接受，就設法用輿論往死裡打。3日外推方案出爐後，部分環團即呼應政府換湯不換藥的替代方案，等於一刀把環團畫成「拒讓派」和「雙贏派」不同立場，也逼其他環團和關心環保的民眾選邊站。

但離8月公投還有三個多月，民進黨現在就可歡呼成功分裂環團了嗎？