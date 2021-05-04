藍轟黑幫治國 綠認未落實排黑 藍促再拔黑道背景國策顧問
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，民進黨昨天向社會大眾道歉，承認「排黑規範」確實未完善落實。民進黨主席蔡英文將於本周五召集全國黨部主委至總統官邸開會，民進黨廉政委員會也將制定新版「廉政公約」，將黨公職的親屬都納入規範。
此事也引發政治效應。國民黨立院黨團昨天批評民進黨「黑幫治國」，要求蔡英文總統處理國策顧問黃承國。國民黨立委鄭麗文也要求民進黨北市黨部主委吳怡農「向黑道宣戰」。國民黨指控有「總統府國策顧問」頭銜的民進黨前北市黨部主委黃承國也具有黑道背景，「蔡英文敢處理嗎？」
國民黨文傳會副主委黃子哲直指，蔡英文倚重的黃承國外傳是天道盟文山會的精神領袖。立院國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨內部人士私下說，台北市黨部實際操盤者就是黃承國，黃與趙映光、趙映光之妹趙心瑜是好友，趙映光是執委、趙心瑜是市黨部執行長，黃承國對外說不認識趙介佑，誰相信？
鄭麗文批評，趙介佑犯罪事實罄竹難書，黃承國如今切割關係，可能嗎？吳怡農敢處理黃承國嗎？蔡英文敢拔掉國策顧問頭銜嗎？
黃承國回應，他出身草莽，但絕對不是黑道。黃也反批鄭麗文背叛民進黨。鄭隨後再回擊，轟民進黨背離理想初衷，創黨黨員早就不認得了。
國民黨團昨批評「北投之亂」、「松山之亂」是民進黨派系與黑道互利共生下的產物，蔡總統應立即拔掉黃承國的國策顧問，向國人公開道歉，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽也應一併負起政治責任。黃承國反駁，指20年來滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？
民進黨發言人周江杰則表示，民進黨有明確的「排黑」規範，但確實沒有完善落實，對於外界的批評，民進黨虛心接受、並嚴格檢討現有機制。
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