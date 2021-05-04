藍轟黑幫治國 綠認未落實排黑 藍促再拔黑道背景國策顧問

國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰與立委葉毓蘭3日舉行記者會，批評蔡政府「對內黑幫治國、對外媚日賣國」。(記者蘇健忠／攝影)

民進黨 台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，民進黨昨天向社會大眾道歉，承認「排黑規範」確實未完善落實。民進黨主席蔡英文 將於本周五召集全國黨部主委至總統官邸開會，民進黨廉政委員會也將制定新版「廉政公約」，將黨公職的親屬都納入規範。

此事也引發政治效應。國民黨 立院黨團昨天批評民進黨「黑幫治國」，要求蔡英文總統處理國策顧問黃承國。國民黨立委鄭麗文也要求民進黨北市黨部主委吳怡農「向黑道宣戰」。國民黨指控有「總統府國策顧問」頭銜的民進黨前北市黨部主委黃承國也具有黑道背景，「蔡英文敢處理嗎？」

國民黨文傳會副主委黃子哲直指，蔡英文倚重的黃承國外傳是天道盟文山會的精神領袖。立院國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨內部人士私下說，台北市黨部實際操盤者就是黃承國，黃與趙映光、趙映光之妹趙心瑜是好友，趙映光是執委、趙心瑜是市黨部執行長，黃承國對外說不認識趙介佑，誰相信？

鄭麗文批評，趙介佑犯罪事實罄竹難書，黃承國如今切割關係，可能嗎？吳怡農敢處理黃承國嗎？蔡英文敢拔掉國策顧問頭銜嗎？

黃承國回應，他出身草莽，但絕對不是黑道。黃也反批鄭麗文背叛民進黨。鄭隨後再回擊，轟民進黨背離理想初衷，創黨黨員早就不認得了。

國民黨團昨批評「北投之亂」、「松山之亂」是民進黨派系與黑道互利共生下的產物，蔡總統應立即拔掉黃承國的國策顧問，向國人公開道歉，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽也應一併負起政治責任。黃承國反駁，指20年來滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？

民進黨發言人周江杰則表示，民進黨有明確的「排黑」規範，但確實沒有完善落實，對於外界的批評，民進黨虛心接受、並嚴格檢討現有機制。