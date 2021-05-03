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大潭三接站再外推455公尺 延2年半預算增150億

記者李承穎／台北3日電
大潭藻礁。(本報資料照片)
大潭藻礁。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌今開行政立法協調會，邀民進黨立法黨團全體立委出席，會中公布的外推方案是工業港外推455公尺，已離岸1.2公里，對沿岸影響更輕微，不挖浚，也不破壞礁體，原外海填區21公頃不填，防波提變短，海域更開放，完工再延2年半，2025年6月供氧、預算增加150億元台幣。希望修正後的版本，可顧供電也顧藻礁

會中簡報指出，原版本是馬政府規畫的223公頃將縮減到23公頃，工業區開發面積少九成，只蓋在既有填地上，大潭潮間帶G1、Ｇ2已避開，並有保護。修正後希望「保護藻礁最大化、影響供電最小化」。

另外關於三接移至台北港不可行，原因是環評、田地加上建站要11年，拉海管長約50公里，沿途會經過更多藻礁，拉陸管要40公里，沿途也會經過更多城市，北部也將有11年電力缺口。

三接移至林口港也不可行，因為與台北港需時相同，仍要另蓋防波提，在航線下，還須經飛安審查，同樣會有11年電力缺口。

會中提到，三接的必要性是要面臨核電除役後的北部電力缺口，核二除役後會減少160億度電，2023年協和燃油機除役後，則會減少56億度電，而大潭8、9號機發電量，每年可供137億度電，約6%備用容量率，相當於全國家庭3.7個月用電。

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