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新聞評論／警政正隨綠色黨國化而沉淪

聯合報社論
民進黨黨部主委吳怡農。（記者胡瑞玲／攝影）
民進黨黨部主委吳怡農。（記者胡瑞玲／攝影）

從中壢員警濫權盤查，到「松山之亂」與「北投之亂」，警紀徹底崩壞，警界無限沉淪。但一如既往，治安敗壞與警紀問題，總會演成警界內鬥與政治角力，如果顏色不對，還要加上中央地方拉鋸；這次分局之亂連環爆，內鬥、角力和拉鋸，一樣不少，而且警政隨著綠色黨國化而更加沉淪。

行政院長蘇貞昌說，從個案延伸到整個機制都要檢討，個案違法絕對零容忍，追查到底，制度空窗破口都要檢視並改善。不過，從蘇貞昌曾超過一年沒開行政院治安會報，卻用火速撤換台南、高雄警察局長來表現他對治安的重視，外界不難預期，個案違法可以怒拔可以喬，制度空窗破口大概沒人理了。

於是，從內政部長徐國勇到警政署長陳家欽，都對制度空窗破口蜻蜓點水，而著力違法個案攻防。徐國勇一方面說，他不會對松山分局扯謊滅證案作任何指示，讓督察室調查，並由檢察官獨立行使職權；另一方面卻告訴立委，松山分局所長行為已符合免職要件，會向警政署轉達看法。但如果徐國勇過去可以史無前例移送陳家欽，現在可以不顧程序正義指示免職所長，那麼陳家欽想「棄局保署」，為何不能未審先判，要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機接受測謊？而中壢員警又為何不能見可疑就盤查？

同樣，如果蘇貞昌可以怒拔警察局長，陳家欽自然也可以怒拔北市警局長和分局長，但卻被台北市長柯文哲拒絕了。柯文哲說，「拔這個拔那個」，總要有理由。問題是，蔡政府和民進黨「拔這個拔那個」，就是「莫須有」，綠色黨國化後更不需理由。民進黨踹翻韓國瑜北農菜攤是莫須有，蘇貞昌怒拔警察局長與國營事業董總「被請辭」，也是莫須有；而黨內派系爭權卡位，連吃相難看都不顧，何必顧理由？如果陳家欽「棄局保署」不成，固然不必多問理由，但柯文哲隔空喊話「不要趁亂安插自己的人」，就不知道是少見多怪或狗吠火車了。

如果民進黨派系能與黑道互利共生，甚至台北市黨部主委吳怡農也能表示事發當下才知道「北投之亂」源頭趙家的黑道背景，彷彿又是一隻誤闖政治叢林的小白兔，那麼松山分局為何不能滅證私了，並在媒體前表演一齣黑白握手大和解？尤其如果黑道可以長期把持首都黨部，二十來歲政黑二代也可以擔任民進黨台北市選對會委員、蔡英文台北市競選總部顧問和黨代表，那麼要求北投分局不能對「後面有大人」的黑幫分子禮遇，不能給「站在大人身邊」的政黑二代特權，也未免太為難分局長與基層員警了。

民進黨的政治江湖腥風血雨事小，理不清派系、黑道與警察的糾葛事大；在蔡英文要求下，民進黨急鍘趙介佑，促派系停火，但黨內黑色豪門依舊在，台灣恐將變成黑色島國。

警界沉淪，警紀蕩然，提升警察專業與尊嚴，維繫警紀法紀與士氣，恢復民眾對警察的信心，已是當務之急；但那不只是蘇貞昌所指的個案違法或制度空窗破口，而是綠色黨國化過程中，政治、派系、黑道糾葛的結構性問題。然而，政治介入之深，派系爭奪之烈，黑道攀附之密，容得下警察專業的空間嗎？

警察 民進黨 柯文哲

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