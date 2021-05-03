綠民調：6成民眾贊成中油三接外推

行政院長蘇貞昌3日將主持行政立法協調會報，盼說服黨內立委接受中油第三接收站（三接）於觀塘海岸再外推的替代方案。據悉，民進黨 在4月下旬曾做內部民調 ，有超過五成的民眾不贊成在破壞藻礁 的前提下興建三接，但如果是外推方案，則有約六成民眾贊成。

行政院發言人羅秉成說，蘇貞昌日前已指示經濟部對中油第三天然氣接收站的各種替代方案，對工期、經費及可行性等影響因素審慎評估；今天行政立法協調會報，行政院將向執政黨立委說明完成評估的結果與方案。

政院人士指出，三接工業港建設離岸740公尺，若要外推，原則是影響工程時間最短的「不超過環評範圍」；但實際能外推多少，能否達到環評範圍上限一公里，仍待經濟部詳細評估報告及聽取執政黨立委意見。

目前行政院與環團尚未取得共識，民進黨高層相當焦急。為了調查民眾對於第三接受站的態度，日前民進黨民調問了不同面向的問題，包括：若可能破壞藻礁，是否贊成蔡政府興建第三接收站？若蔡政府已經為了保護藻礁，將已開發面積減少剩下十分之一，是否贊成？若提出外推方案，讓接收站離藻礁更遠，是否支持外推？若為了減少空汙及穩定供電，是否接受三接不遷離、在原地興建？

民調結果顯示，有52.8%的民眾不贊成在破壞藻礁的可能性前提下興建三接，僅有32.4%贊成。但有52.2%的民眾贊成目前已經縮減為原有十分之一的方案，另有62.7%的民眾支持三接再外推。

由於民進黨已經拍板不提公投對案，黨內有立委質疑，等到民眾投票時，公投主文並沒有如同民進黨民調的假設前提，屆時要呼籲民眾投反對票，可能還是會有困難。

民進黨立院黨團總召柯建銘則說，蘇貞昌3日主持會議，相關部會首長也會來說明，行政院有版本會和黨團做內部溝通，包括往外推三接方案、延期多久，若外推500公尺內還是會做環差等，都會尊重行政院版本，不先做任何假設。