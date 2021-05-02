趙介佑涉毒案延燒…綠急鍘黑道黨員 層峰促派系停火

民進黨台北市黨部前評召趙映光（前排左二）之子趙介佑（後排左一）涉毒，趙映光請辭評召後，市黨部補選出新任評召林萬賀，並通過將趙介佑除名，平息紛爭。前排右一是趙介佑的姑姑、市黨部執行長趙心瑜。（取材自趙介佑臉書）

民進黨 北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉毒案持續延燒，民進黨台北市黨部昨晚舉行臨時評委會，火速開除趙介佑黨籍，並補選評召林萬賀。民進黨中央昨晚發出聲明表示，該案不只社會高度關注，黨主席蔡英文 也高度關切，既然開除早已是共識，如果能符合程序規則，就應該以最快速度處理，沒有拖延的理由。

市黨部主委吳怡農表示，民進黨不是完美無缺的政黨，但遇到問題會深切反省、盡速改正；接下來市黨部將委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查入黨申請書。他的任期還有一年，會用剩下的時間，從市黨部做起，讓民進黨的地方組織改頭換面。

行政院長蘇貞昌昨也說重話表示，清廉、勤政、愛鄉土是蔡英文總統的宣示，不僅是民進黨創黨價值，也是他身為創黨黨員一生堅持，違者不只以黨紀處分，違反國法更應嚴格執法。

黨政人士指出，包括黨中央發連二聲明，措辭愈趨強硬，都是一種態度的展現，蔡英文總統身兼民進黨主席，對該案亦從事發起就一直有掌握。層峰在前天交換意見後對該案有二大點指示，一是除名盡速，二是勿讓該案「歪樓」成派系恩怨。

在黨內高層指示下，綠色友誼連線立委何志偉昨天態度轉趨低調，並發出聲明表示，「基於愛護黨以及得來不易的民主，將暫不回應相關問題」。

何志偉日前表示，有擴大查察中央黨部與地方黨部必要，以平息支持者怒火，讓民進黨黑道入黨問題再受關注。不過，多位民進黨中常委、立委表示，排黑如何具體認定是實務最大的問題。

立院國民黨 副書記長陳玉珍批評，趙案凸顯民進黨政府已經進入黑白共治，也影響國政發展。

陳玉珍表示，趙介佑是蔡總統競選總統時顧問，黨證拿出來哪個單位不會退避三舍，見微知著，民進黨過去批評國民黨的事情，現在不僅重蹈覆轍，還青出於藍。

國民黨立委賴士葆也揶揄，對照立院民進黨團最近積極推動修正會計法第99條之1，要將總統國務機要費貪腐除罪化，現在遭爆黑道與地方黨部、警界的瓜葛牽扯深遠，看來在一黨獨大專制治國下，民進黨已快變成「黑金治國」。

賴士葆表示，趙介佑過去靠黨政關係庇蔭，在黑道呼風喚雨、囂張跋扈，祖父大壽，民進黨高層也冠蓋雲集慶賀，如今民進黨卻忙著切割與趙關係，那對趙過去魚肉鄉民為何不置一詞？民進黨台北市評委會現在才開除黨籍是不是有點晚。