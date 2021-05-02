新聞眼／少主老大互砍 新系意外得利

民進黨綠色友誼連線和總統府國策顧問黃承國（圖）系統最近大動干戈。（本報資料照片）

一個染毒黨員趙介佑把民進黨 搞得烏煙瘴氣、幾乎動搖黨本，綠色友誼連線和總統府國策顧問黃承國系統最近大動干戈，雙方從拿刀互砍到隔空互嗆，招式出盡、黨醜外揚，市黨部1日晚臨時補選評召，新潮流意外成為這場惡鬥下的大贏家。

為了一個趙介佑，民進黨派系惡鬥宛如八點檔鄉土劇。市黨部主委吳怡農4月30日緊急召開執委會，先建議將趙介佑除名，卻意外在評委會踢到鐵板，綠色友誼連線評委李世皓以程序完善為由，要求三天後再議，讓吳怡農和市黨部滿頭包。黨內議論紛紛，此舉是要藉社會輿論凌遲趙家。

部分黨內人士雖不以為然，但怒火已延燒，隔天更加碼上演「派系少主」對決「趙家老大」戲碼。趙映光主動跳上火線撂出「兄弟話」，希望此事到此為止，還刻意點名綠色友誼連線「掌門人」陳勝宏和「少主」何志偉在評委會對趙介佑的力挺，「有生之年，我會全力支持你們家族的任何選舉」。

對於趙映光刻意「感謝」，引火而來；相隔一個小時，何志偉正面迎戰，直接點名趙映光、趙介佑和黃承國的關係，趙介佑入黨時的市黨部主委是黃承國，2016年趙介佑吸毒後搶救護車請辭黨代表，黃也沒進一步黨紀處置。何志偉不留餘地掀開醜事，不到兩個小時，趙映光宣布請辭評召。「少主和老大宛如拿武士刀互砍」，黨內人士形容，雙方都受傷，只是趙家受傷更重。

民進黨台北市黨部評委會1日晚火速決議開除趙介佑黨籍，不再歹戲拖棚，更重要的是九位評委一致通過補選新系評委林萬賀出任評召，任期至明年5月。評召位階等同主委，評召可列席執委會，對於下屆議員席次有實質影響力；新系掌握戰略角色後，士林北投區、中山大同區、內湖南港區等幾個關鍵選區，都更有布局空間。

派系高層也意識到，再戰下去沒有人是贏家，高張力的劇情從前一天拿刀互捅，隔天變成恐怖沉默，雙方都意識到必須自制止血；市黨部九席評委，綠色友誼和新系有四票，黃承國和海派可影響約五票實力，但沒有人願意再失血下去，結果讓只有兩票的新系搶下評召，「鷸蚌相争，新系得利」。