起底黑歷史…趙映光漂白從政 兒毒駕詐欺逃兵

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑(圖)，涉嫌詐騙、販毒，檢方聲押禁見獲准。趙介佑曾是市黨部黨代表、蔡英文總統2016年台北市競選總部顧問。（取材自趙介佑臉書）

民進黨 台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺，趙介佑又被爆出服替代役曾兩度逃兵、擅離職役，北市兵役局4月22日召開獎懲委員會，決議依替代役實施條例，4月26日函送地檢署偵辦。地方人士指出，趙介佑前科累累，趙映光更不簡單，趙氏父子「黑歷史」一一被起底。

趙映光出身北聯幫，曾因染毒遭警方逮捕；做過電動玩具、土方工程，也插股過茶室色情行業，早年在北投就與綠營議員走得近。民進黨後來急於吸收黨員，多年未犯案的趙映光，獲警方解除黑幫標記，把握時機「漂白」從政；趙也透過友人牽線，結識現任總統府國策顧問黃承國，躋身政壇。

趙映光目前是北投分局顧問團長，也是長安義警中隊顧問，趙每年付2萬元台幣（下同，約709美元）加入義警中隊，經常出錢出力，與北投分局互動漸密；雖然趙介佑目無法紀，但北投警方深知這層關係，也多所禮遇。對於兒子染毒，趙映光也很無奈，常向友人抱怨「管不動」。

2016年，趙介佑擔任民進黨代表時曾因吸毒與家人衝突，趙不但毆打弟弟，救護車獲報趕到，趙竟開走救護車連撞三車逃逸，法院最後判趙4月徒刑，易科罰金12萬。當時民進黨北市黨部並未將趙懲處，時任主委即是黃承國。

2018年，趙介佑開車不滿後車按喇叭，下車拿道具槍開槍，被依社維法裁處；之後北投分局借提洪姓受刑人筆錄，趙竟在分局拍下洪的照片上傳臉書，炫耀有特權與受刑人會面。

2018年5月14日，趙介佑服替代役第190梯，被分發到法務部矯正署澎湖監獄 服替代役，他出勤不正常，擅離職役，許姓管理員規勸他盡速返監服役，趙介佑致電恐嚇，「敢再打給我家人試試看，我絕對會殺了你」；許員因心生畏懼而提告，澎湖地院在2019年5月分別將趙依役男無故擅離職役及恐嚇罪共判刑四月。

北市兵役局指出，趙今年2月25日回役後，重新分發花蓮監獄續行服役，因家庭因素符合役男申請服替代役辦法，於3月22日改分發戶籍地北投區公所服役。北市兵役局副局長杜英輝說，趙介佑後來仍出勤狀況不佳，依差勤紀錄，趙自4月起即出現曠職情形，除輔導並做申誡處分，移請兵役局召開獎懲委員會懲處，因擅離職役事實明確，累計曠職時數已逾7日，4月26日即函送地檢署偵辦；至於剩下役期要等內政部 核算，初估還有八、九個月。