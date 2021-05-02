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拒換分局長 柯嗆蘇：院長做不好也要換？

台灣新聞組／台北2日電
台北市長柯文哲(中)1日出席國際減碳綠色饗宴活動。對政院長蘇貞昌說重話，認為警察機關做不好，自然要把不好制止，柯文哲嗆蘇貞昌：院長做不好也要換？（記者楊正海／攝影）
台北市長柯文哲(中)1日出席國際減碳綠色饗宴活動。對政院長蘇貞昌說重話，認為警察機關做不好，自然要把不好制止，柯文哲嗆蘇貞昌：院長做不好也要換？（記者楊正海／攝影）

警政署想用拔官整飭北市警紀，台北市長柯文哲前天嗆聲「程序不正義」。行政院長蘇貞昌昨說，警察機關做不好，自然要制止；柯文哲昨反嗆，「行政院長做不好，是不是也要換掉？」

蘇貞昌昨說，警察身為執法者更要戒慎恐懼，絕不能有任何人沒有做好、機制沒有做好或是主管沒有做好，出現破口。如果做不好，全國民眾眾目睽睽，自然要制止，並且信賞必罰，請中央、地方多溝通，維持治安，盡到職責才是民眾最大的期待。

柯文哲拒絕警政署長陳家欽撤換北投分局長，被民進黨議員反批雙標，質疑柯以前也動不動就說要換分局長。

柯文哲說，「人要成長」，他以前剛當市長是素人，他出身加護病房和急診，有固定的SOP，但到了政治的實際場域，看到一個現象，不見得就是那個看到的東西。

柯文哲說，他不喜歡台灣這種政治，有一種特色，是處理新聞、不是處理問題。出了問題不要急著生氣，現在開除這個、開除那個，事實的真相是什麼？什麼都不知道，常常在做政治表演，就很討厭。

柯文哲表示，做什麼事情要有理由，不然換掉人家的理由是什麼？要判人家死刑也要有罪狀丶判決書丶理由。外傳北市警局長陳嘉昌被要求提前退休，柯文哲說，同樣道理，做這種事總要有理由。

柯文哲 警察 台灣

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