黑白集／松山之亂 棄局保署能解民怒？

警政署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌（右三）交出手機並接受測謊，陳嘉昌率所屬舉行記者會說明，並表示如果檢方認為有必要，願交出手機接受調查。（記者蘇健忠／攝影）

松山之亂越演越烈，警政署長陳家欽要台北市警察 局長陳嘉昌交出手機 並接受測謊，警界譁然，「棄局保署」甚囂塵上。但陳嘉昌未從陳家欽之命把手機送刑事局鑑定，反交給「最昭公信」的檢察官，署局心結不再隱諱。

基層出事，署長要求局長說明釋疑，本有必要亦屬應為；申明不徇私不護短、偵辦到底，也在情理之中。但凡事都有情理與界線，一旦逾越，怎能不惹臆招議？

陳家欽的重手，引來台北市長柯文哲 「程序不正義、私刑制裁」的批評，原因就在於命交手機並接受測謊要求，已是未審先判，更屬刑事偵查範疇，宜先立案並報請檢方同意。連署長都如此恣意，中壢員警當然可以任意盤查民眾，松山分局所長也可以對黑幫鬧警滅證私了。

警政署無視程序瑕疵搶發新聞稿示眾，難怪內鬥、心結、棄局保署、甚至「趁亂安插自己人」等陰謀論四起，基層更心寒於大家長卸責的官場現形記。

如今何止松山之亂，高雄台南之「槍」、桃園之「霸」、北投之「黑」，幾乎遍地烽火。警界沉淪，警察尊嚴與公信力跌落谷底，輿論直指政府失能、監督失衡、派系鬥爭、政黑勾串等結構性問題，那裡還有棄局保署的空間？蔡政府若錯估民怒，只怕棄署保部、棄部保院，甚至棄院保府，都無法挽回民心。