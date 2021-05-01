新聞評論／台灣經濟困歸咎14A總裁彭淮南…照見政客私心操弄

彭淮南。(本報資料照片)

蔡政府最近紛擾不斷。交通部長因火車事故下台，卻扯出行政院長才是阻礙台鐵改造的關鍵；駐日大使天天「助日」，砲口對準自己國家；警界頻頻抓良民，對惡煞則禮遇有加。離譜的還包括，中央銀行幾位現任與前任理事合作著書狂批卸任總裁彭淮南，現任副總裁還寫了推薦序，現任總裁低調的公開信還被拿出來當添柴火。這些都涉及權力與責任的拉鋸，而央行 決策則攸關經濟和國力，值得好好討論。

根據這些央行理事兼教授在《致富的特權》一書中的看法，被評為14A總裁且民間聲望頗佳的彭淮南，堪稱當前台灣 經濟困境的「首惡」。書中屢屢提到，台灣房價高漲、人才外流、產業升級不力，都跟央行脫不了關係。總結更直指，台灣現今經濟環境，很大部分是由彭淮南的「雙率」政策所塑造。一群專家教授，將台灣20年經濟以罪無可逭的方式歸咎於一人，歷來罕見。

台灣近20年房價高漲，低利率或許是因素之一，但很難說是關鍵因素。2001年陳水扁總統以「拚經濟」為由召開經發會，與會財團動員通過「土地增值稅減半徵收」修法，使得炒房的稅後利潤大增。此外，台灣土增稅的稅基為公告現值，幾乎不到市價一半。兩個因素加乘，造成買房投資 增值的實質稅率不到綜所稅最高稅率的一半。投資客皆知，邊際稅率差異是大家拚命買房炒地的關鍵；何以央行理事見不及此，只會盯著利率說故事？

再談產業升級問題。財經專家都知道，台灣產業升級不力的主因之一，是台灣在升級關頭適逢中國經濟起飛的磁吸，許多廠商選擇「到對岸發展舊事業」，進行規模的擴充，而迴避在台灣辛苦的升級轉型。正因如此，才有過去20年「西進」功過的辯論。不可否認，抑低台幣匯率，可能讓某些低毛利廠商可以苟活；但經濟轉型是一個高度複雜且多面向的工程，要簡化為「很大部分是彭淮南的責任」，那麼台灣這20年的行政院長、經建會主委和經濟部長都是裝飾品嗎？國科會及科技部長只是點綴嗎？

再看人才外流問題，因素相當複雜。歷年來，中研院發表過「人才宣言」、行政院設有「人才會報」、對岸各省設置類似「工研院」的機構以5倍薪資向台灣挖角、台灣的移民歸化法規不友善、民間捐款不豐以致各大學校務基金不充裕、公務體系法人首長必須公告財產、員工分紅配股費用化、民粹人物以「打肥貓」之名抗拒重要科技人才薪資差異化等等，這些都是歷年來輿論認為不利台灣留住人才的因素。然而，著書的理事教授們卻一舉把責任都推給央行總裁。牽拖若此，作者群的偏見與主觀，恐不亞於他們所斥責的彭淮南。

央行的政策當然可以檢討，彭淮南的決策可以商榷，央行「只准自己收尾盤」的違法操作也極可議。但回顧台灣過去20年的發展，除經濟環境面對複雜的挑戰，更嚴重受到政治氣候的衝擊。學者用自己狹窄偏頗的推理，把經濟發展的長期功過全都記在一個人頭上，恐怕缺乏說服力，至少不像客觀的研究。

14A總裁當然不是不能批評，但評論應該就事論事，若把台灣20年的經濟歸咎於一人、簡化為「雙率」問題，卻對政治人物的私心操弄或推諉卸責視若無睹，那就顯得褊狹。更何況，批評者無論身為央行理事或學者，都有機會在彭淮南在任時提出反對看法來挑戰他；但當時不作聲，直到他卸任才發動秋後算帳，這就撇清了自己的責任嗎？