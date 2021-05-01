新聞眼╱「肇事」家族 見證民進黨黑白不分

「綠二代」趙介佑涉毒案，凸顯民進黨「只見藍綠、不分黑白」的執政邏輯。（取自趙介佑臉書）

綠二代涉毒，凸顯民進黨 「只見藍綠、不分黑白」的執政邏輯。2013年，在野的民進黨就出現黑道入黨問題，當時黨主席蘇貞昌說，「民進黨雖窮，但不容黑道染指」；從松山之亂到評召之子，蘇貞昌當年忠言，如今聽來頗逆耳。

已請辭的民進黨台北市黨部評召趙映光之子趙介佑前科累累，五年前就罄竹難書，民進黨中央到市黨部雖信誓旦旦要盡速除名處分，但五年來都無法斷尾。趙介佑這幾年當過黨代表，跟國策顧問黃承國聯名競選黨職，與內政部 長徐國勇大方合照，民進黨權貴來者不拒，這條臭尾巴愈長愈大，最終出現「尾巴搖狗」亂象。

民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，他是事發當下才知道趙家的黑道背景。吳怡農的坦白，不僅認證趙家的黑道背景，還跟世人證明，全民進黨人早就知道的事，市黨部主委居然最後一刻才明白人間險惡。吳怡農是英系傾全力扶持的明日之星，這次不論是後見後明或保持距離，都讓人捏一把冷汗。

趙介佑不只是一屆陽春黨員，他曾任黨代表、蔡英文2016總統競選北市顧問，其父和姑姑皆任北市黨部高階黨職，趙家交好的黨政高層不是內政部長、就是直通層峰的總統府國策顧問。「趙氏家族」多年來在北市風風火火，政壇孰人不知？如今出事宛如「肇事家族」，如今尾大不掉，恐龍高層才表示震怒，趙家全辭已難平眾怒，到底孰令致之？

黑白不分恐比藍綠惡鬥更嚴重，松山之亂、趙氏家族都是足以動搖黨本的政治問題。民進黨中常委何志偉直言基層已炸鍋，黨部應擴大查察中央黨部與地方黨部；民進黨雖有「排黑條款」，但黑道背景難以稽查，若成墨綠將如何排黑？

司法是正義的最後一道防線，警察 則是維持社會秩序的最前線，建立社會形象要好多年，但只要一顆老鼠屎就可以摧毀社會信任。民進黨必須向社會證明，黑白沒有灰色地帶，皇后的貞操不容質疑，白鴿的羽毛更不容抹黑。