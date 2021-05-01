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子涉毒父辭評召 綠北市黨部：出事才知趙家是黑道

台灣新聞組╱台北1日電
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光（圖中）之子趙介佑涉毒，趙映光4月30日請辭評召一職。（記者林伯東╱攝影）
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光（圖中）之子趙介佑涉毒，趙映光4月30日請辭評召一職。（記者林伯東╱攝影）

民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉毒案，延燒政治風暴。趙映光昨點名，感謝民進黨立委何志偉力挺，「有生之年會全力支持你們家族任何選舉」；何志偉傍晚反擊，直指趙家與國策顧問黃承國過從甚密，黃之前擔任北市黨部主委都沒對趙介佑黨紀處分，現在不必對他潑黑水，「好險我防汙」。

趙介佑案重創民進黨形象，民進黨北市黨部主委吳怡農昨說，他是事發當下才知道趙家的黑道背景，民進黨也不能容忍黑道介入，下周一將開除趙介佑黨籍。趙映光昨晚宣布辭去評召，重申應盡速開除趙介佑，但也聲稱黑道是對他的不當影射。

吳怡農表示，執委會一致共識要把趙介佑開除案送評委會，評委會也都支持，但程序上任何當事人被處分，都要三天前告知，預計下周一就能除名。

趙映光昨也主動受訪說，他支持盡速對趙介佑除名，「生得了兒身，管不了兒心」，這是為人父親的悲痛，他也憂心還在讀幼幼班的孫子照片遭公開議論。趙介佑姑姑趙心瑜昨在臉書貼文，批媒體捕風捉影、株連九族的政治追殺，「實在太血腥、太殘忍」。

對於趙映光特別感謝，何志偉昨反問，大家都覺得很荒謬，是不是直接去問黃承國比較清楚？趙介佑是黃承國擔任市黨部主委時入黨，2016年吸毒，還開車連撞毀三部轎車，沒有任何作為的市黨部主委，「也是黃承國」。

何志偉表示，趙家平時和誰聚會，都在哪裡出沒，在哪裡把酒言歡，過去五年來，在網路上都沒有與他的合照，「我與趙家的關係，就算認識，就算見過，也都是遠遠看著對方」。

針對趙介佑曾與黃承國、內政部長徐國勇合照，何志偉昨指，某種程度是釋放「我背後有大人」。黃承國昨說，趙映光是朋友，但他不認識趙介佑，他沒提拔或任命誰；徐國勇則說，不應看照片說故事。

趙介佑涉毒、北市中崙派出所遭幫派人士闖入砸電腦引發「松山之亂」，過程充滿民進黨派系角力。綠營人士說，趙介佑開除理所當然，趙家盼迅速除名「止血」，綠色友誼連線「卡」趙介佑懲處案，主張走完調查程序再懲處，社會凌遲市黨部，彷彿讓黃承國、趙映光系統吃了一記重拳；英系力挺的市黨部主委吳怡農，政治能力也受到質疑。

「松山之亂」處置，也暗藏民進黨派系角力。松山前分局長林志誠被視為內政部長徐國勇人馬，徐與警政署長陳家欽一開始對此案就「不同調」，徐認為林志誠僅是督導不周，應先調職處理，但陳家欽要求徹查嚴辦。

陳家欽是監察院長陳菊愛將，背後有新系力挺，徐國勇是蔡英文總統人馬，還有海派撐腰，兩人早已不對盤，這次也是雙方內鬥的延長賽。

民進黨 內政部 風暴

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