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不甩署長 手機直交刑事局 北市警局長：最昭公信

記者賴佩璇、張宏業╱台北1日電
「松山之亂」延燒，台北市警察局長陳嘉昌（中）及松山分局前分局長林志誠（右）4月30日主動到地檢署說明。（記者潘俊宏／攝影）
「松山之亂」延燒，台北市警察局長陳嘉昌（中）及松山分局前分局長林志誠（右）4月30日主動到地檢署說明。（記者潘俊宏／攝影）

「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌主動交手機給刑事局鑑識，但陳嘉昌反而主動致電北檢，希望把手機交由檢察官來鑑識，讓署長與局長的心結浮上檯面。陳嘉昌說，這幾天他已詳細說明，但警政署仍多有揣測，他主動到地檢署說明、提供手機，「最昭公信」。

為釐清是否有外力介入，陳嘉昌與松山分局前分局長林志誠昨天主動赴台北地檢署說明，陳嘉昌並交出手機供檢方查證，證明自己沒受外力關說或民代施壓。此外，中崙派出所長許書桓首次應訊時，供稱刪畫面的動機是因公務電腦被毀損，要「格式化」監視器硬碟，此說法與赴市議會專案報告有落差，檢方為了解有無內情，昨天二度傳喚許書桓，交叉比對陳嘉昌、林志誠說詞，訊後請回，預計下周還有偵查作為。

陳嘉昌說，這幾天議會質詢和市警局記者會，他已詳細說明，但警政署還是有很多揣測，他主動到地檢署說明、提供手機，請地檢署查明有無不法情事，這樣子最昭公信。

至於為何會選擇北檢？陳嘉昌說，他身為警察一分子，不要去為難刑事局，地檢署比較有公信力，他願意交出手機，對於鑑定的結果，他也欣然接受。大家應該對警察有信心，支持警察依法執法，至於沒有做好的地方，警方會來改進。

至於網友爆料與四海幫大老張建英熟識打麻將，林志誠說，他是刑事出身的分局長，擔任過偵查隊長，也擔任過刑大副大隊長、刑事局偵查大隊長，他認識各大幫派帶頭、領導，這是司空見慣。他確實熟識張建英，曾任刑事高階警官的人，誰敢說不認識幫派大哥？但「誰看過我跟張打麻將，請勇敢站出來對質，不要躲在鍵盤後面當小孬孬」。

手機 警察 幫派

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