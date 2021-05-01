我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

「松山之亂」署長查局長 柯文哲批：未審先判私刑制裁

記者楊正海、李奕昕╱台北1日電
台北市長柯文哲舉行記者會，批評警政署長陳家欽「程序不正義」。（記者楊正海／攝影）
台北市長柯文哲舉行記者會，批評警政署長陳家欽「程序不正義」。（記者楊正海／攝影）

「松山之亂」揭露北市警紀問題連環爆，台北市長柯文哲昨說，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌交出手機查通聯，必要時測謊，這是程序不正義，「未審先判、私刑制裁」。陳家欽昨說，警察首長不能叫員警違法，外界質疑基層是代罪羔羊，應嚴正駁斥，但空口無憑，他告知局長「可以這樣做」，交手機自清，以示坦蕩、光明磊落。

北市府昨證實，陳家欽要求撤換北投分局長陳炯志，但柯文哲以懲處不合理為由，拒絕這項人事案。柯還隔空喊話，「不要趁亂安插自己的人」。北市府發言人陳智菡說，警政署認為北投分局讓黑道招搖投案，有意撤換分局長，柯認為懲處要合理，副市長黃珊珊也告知陳家欽，擋下這項人事案。

警政署昨天召開署務會報，對於松山分局縱放犯嫌、桃園中壢分局違法盤查等爭議，陳家欽說明他的要求，對於警紀近來連環爆，陳家欽會中一度哽咽，甚至談到自己能再做多久也不知道。他提及，要求台北市警局陳嘉昌交出手機，是因太多錯誤連結讓外界失去信任，跟內政部長徐國勇報告後，徐國勇也提到陳嘉昌可主動接受測謊。

陳家欽指示各警察機關呈現事實，不要隱瞞，執法應兼顧人權及比例原則。

柯文哲昨先透過臉書批評，松山分局案已進入司法調查，但「無罪推定原則」不見了，陳家欽可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求陳嘉昌交出手機與通聯紀錄嗎？他鼓勵陳嘉昌到地檢署釐清案情，讓全案回歸專業、公正的司法調查。

柯文哲指司法是國家最後一道防線，最重要的是要有程序正義。柯尊重松山分局長調職，「反正在我任內，他們要調誰就調誰，從來沒問過我」。

手機 柯文哲 警察

上一則

子涉毒父辭評召 綠北市黨部：出事才知趙家是黑道

下一則

台染疫飯店員工爆料 一般客房卻偷藏隔離客人

延伸閱讀

松山之亂「棄局保署」？警署長令局長交手機測謊

松山之亂「棄局保署」？警署長令局長交手機測謊
柯文哲再逆時中 「沒有一場戰爭只靠防守打贏」

柯文哲再逆時中 「沒有一場戰爭只靠防守打贏」
台疫情升溫 柯文哲再槓陳時中「沒有戰爭是防守打贏」

台疫情升溫 柯文哲再槓陳時中「沒有戰爭是防守打贏」
柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏

柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據