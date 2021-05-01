「松山之亂」署長查局長 柯文哲批：未審先判私刑制裁

台北市長柯文哲舉行記者會，批評警政署長陳家欽「程序不正義」。（記者楊正海／攝影）

「松山之亂」揭露北市警紀問題連環爆，台北市長柯文哲 昨說，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌交出手機 查通聯，必要時測謊，這是程序不正義，「未審先判、私刑制裁」。陳家欽昨說，警察 首長不能叫員警違法，外界質疑基層是代罪羔羊，應嚴正駁斥，但空口無憑，他告知局長「可以這樣做」，交手機自清，以示坦蕩、光明磊落。

北市府昨證實，陳家欽要求撤換北投分局長陳炯志，但柯文哲以懲處不合理為由，拒絕這項人事案。柯還隔空喊話，「不要趁亂安插自己的人」。北市府發言人陳智菡說，警政署認為北投分局讓黑道招搖投案，有意撤換分局長，柯認為懲處要合理，副市長黃珊珊也告知陳家欽，擋下這項人事案。

警政署昨天召開署務會報，對於松山分局縱放犯嫌、桃園中壢分局違法盤查等爭議，陳家欽說明他的要求，對於警紀近來連環爆，陳家欽會中一度哽咽，甚至談到自己能再做多久也不知道。他提及，要求台北市警局陳嘉昌交出手機，是因太多錯誤連結讓外界失去信任，跟內政部長徐國勇報告後，徐國勇也提到陳嘉昌可主動接受測謊。

陳家欽指示各警察機關呈現事實，不要隱瞞，執法應兼顧人權及比例原則。

柯文哲昨先透過臉書批評，松山分局案已進入司法調查，但「無罪推定原則」不見了，陳家欽可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求陳嘉昌交出手機與通聯紀錄嗎？他鼓勵陳嘉昌到地檢署釐清案情，讓全案回歸專業、公正的司法調查。

柯文哲指司法是國家最後一道防線，最重要的是要有程序正義。柯尊重松山分局長調職，「反正在我任內，他們要調誰就調誰，從來沒問過我」。