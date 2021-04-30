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「助日」言行惹議 府院黨滅火要謝長廷閉嘴

台灣新聞組╱台北30日電
謝長廷。(本報資料照片)
謝長廷。(本報資料照片)

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發軒然大波；藍營質疑謝長廷是「助日代表」，面對直白的「謝長廷式表達」，綠營內部第一時間也嚇一跳，府院黨緊急滅火，據了解，執政高層日前已透過管道告知謝長廷，希望他暫勿對外發言，以免落入藍營刻意政治操作的圈套。

據了解，謝長廷稱台灣也排核廢水，綠營內部第一時間也受到「驚嚇」，眼看核廢水風暴愈演愈烈，府院黨出手滅火。一位綠委說，謝的說法是有科學根據的，但過於直白的表達，確實讓人嚇一跳，也讓藍營有攻擊的機會，「但這就是謝長廷的風格」。

總統府發言人張惇涵表示，謝長廷跟原能會都強調，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

立法院外交國防委員會昨原本排定邀請謝長廷報告台日關係，但因為疫情因素謝無法返台如期出席，會議召委、國民黨立委廖婉汝在會議中宣布，5月24日再安排相關議程，今天就會將開會通知單給謝長廷和外交部，要求謝長廷5月2日前要返台進行隔離相關措施後再到立院。

台北中國時報報導，國民黨立院黨團隨後舉行記者會，總召費鴻泰痛批，謝長廷言行達到叛國的地步，不配做駐日代表，要求謝長廷下台。

藍委溫玉霞也說，台灣事前九次向日本反應，反對日本將核事故廢水排放入海，但都遭已讀不回，謝長廷卻在去年6月25日說，因未獲日本回應，要求原能會去台日經濟貿易交流會議直接提案，試問謝長廷在日本做什麼？有無為台灣民眾健康把關？

台灣 日本 國民黨

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