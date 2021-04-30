黑白集／國民黨別忘了 孫中山就是外省人

國民黨 內部的荒唐行止，有時真扯。趙少康 應邀到中常會演講，提到黨內有人批評他重回國民黨，罵道「外省人又回來了」，讓他耿耿於懷。國民黨重返執政之路極為艱難，若不懂團結，還在那裡搞內部分化，真令人三嘆。

國民黨正是省籍仇恨的受害者。民進黨 藉著「本土」之名一路崛起，把國民黨打成「外來政權」，讓選民認為「非我族類，其心必異」，選票就投給民進黨。如果藍營自己搞省籍分化，等於是自殘，徒令親痛仇快。

國民黨內自戕的始作俑者是李登輝。他在國民黨平步青雲而登峰，卻用外來政權將黨打入萬劫不復之境，還掀起主流與非主流的鬥爭。那場驚濤駭浪的黨爭，表面是路線傾軋，實則是省籍矛盾，最後導致黨的裂解，終而失去政權。

趙少康、王建煊等人，就是當時被迫出走另建新黨的代表人物。如今趙少康重入國民黨，這句「外省人又回來了」重新迴盪；歷經馬英九八年執政，黨爭的幽靈原來仍未消散。

省籍分化伎倆最為純熟的仍是民進黨，連一場大雨都可以歸咎「外省人來太多了」。外省人在台灣，就像納粹德國的猶太人，不過是替罪羔羊。但除了原住民，誰不是外省人的後裔？國民黨更別忘了，中山廳裡仰頭一望，直視著你的總理孫中山，就是外省人！