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黑白集／選後理念不合…「韓家軍」內訌演義

黑白集
高雄市前市長韓國瑜。(本報資料照片)
高雄市前市長韓國瑜。(本報資料照片)

高雄橋頭地檢署近日起訴一起鬥毆案，涉嫌糾眾打人的「石頭里長」謝振誠、參與助陣的「杏仁哥」吳育全，和被毆的「最強菜農」林佳新，竟都是赫赫有名的「韓家軍」。這個事件因此被冠上「韓粉內訌」的標題，備受矚目。

正當韓國瑜為是否投入黨主席選舉四處試水溫之際，地檢署選在此刻起訴「韓粉」大咖，勢必為韓國瑜的選情投下變數。鬥毆案發生時間是在去年11月底，檢方直到此刻才起訴，說巧不巧，引人注目。

有趣的是，打人和被打的都是「韓家軍」，彼此嗆聲「理念不合」，毫不遮掩敵意。那天，一方率眾跨縣興師問罪，另一方糾眾持棍棒伺候，拳腳交加，有人叫陣「把他們打死」、「打死我負責」，十分激烈。真不知這樣的「韓家軍」，雙方的「理念」各是什麼？

一般韓粉，多半只是單純的政治追隨者。但「杏仁哥」和「最強菜農」等人，都是先前韓國瑜造勢場上的熱門人物，被視為「韓流」的基層草根主流。誰料，在韓國瑜選完又被罷完之後，這些人竟彼此怒目相向，各自糾眾呼嘯市鎮街頭。不知誰是為了理念，誰又是為了利益？

「韓家軍」的個別行為，韓國瑜當然不必概括承受；但情勢已演成集體鬥毆，他恐怕不能不作說明，否則，其他韓粉會怎麼想？

韓國瑜

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