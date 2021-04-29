我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

國民黨中常會演講 趙少康批綠以黨竊國 嘆藍不接地氣

記者劉宛琳、黃義書／台北29日電
中廣董事長趙少康28日於國民黨黨部中山廳發表演講，表明自己不會參選國民黨黨主席，並指出國民黨思想太過保守、腐壞，唯有同心協力才能讓黨更加進步。(記者楊正麟/攝影)
中廣董事長趙少康28日於國民黨黨部中山廳發表演講，表明自己不會參選國民黨黨主席，並指出國民黨思想太過保守、腐壞，唯有同心協力才能讓黨更加進步。(記者楊正麟/攝影)

中廣董事長趙少康趙少康昨天到國民黨中常會發表「和平、奮鬥、救台灣」演講，除了提出黨主席「在野專職、執政由總統兼任」，也建議中常委人數要改為「15人加減2人」，並盼有一天能和黨主席江啟臣、前主席朱立倫、韓國瑜等人組成「影子內閣」，重新贏回政權。

趙少康表示，國民黨以黨建國，民進黨則是以黨竊國，搶地盤、搶位置、派系分贓、吃相難看。2000年，前總統陳水扁第一次執政，八年充分暴露民進黨只要金權不顧人民，現在蔡英文總統又完全執政、完全亂政，還變本加厲，什麼話都敢說、什麼事都敢做。

趙少康批評，民進黨宛如三新集團「新威權、新貪腐、新黨國一體」，抱著「仇中、反中」及「反核」的神主牌掩飾執政的無能，更將「親中」帽子戴到國民黨頭上，結果自己執政的經濟比馬英九時期更依賴大陸，還利用網軍撕裂社會，將台灣推向「兩岸危機」及「能源危機」的臨界點。

趙少康感嘆，民進黨做得這麼爛，國民黨選舉怎麼還會輸？原因是國民黨太老太保守、不敢突破、沒有新意、墨守成規、抱殘守缺、不接地氣，以及離人民太遠，「國民黨不能發揮制衡作用，我們的下一代怎麼辦？國民黨又該怎麼辦？」

趙少康批評國民黨內鬥的陋習，說他重回國民黨就有人說「外省人回來了！」此外，國民黨內鬥內行、外鬥外行已經不是秘密，面對面笑咪咪，背對背下毒手，要團結一致才能徹底改革。國民黨已經在野，卻以為自己還在執政，立法院沒幾個戰將，38個立委都不同心，一個案子提出來有38個不同的意見。民進黨少數時聽民進黨的，多數時也聽民進黨的。

趙少康提到，他和江啟臣、費鴻泰、朱立倫、韓國瑜站在一排，可形成「影子內閣」來鼓舞國民黨士氣，隨後受訪也表明自己最合適當影子內閣的領導人。

中廣董事長趙少康(中)28日應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演。...
中廣董事長趙少康(中)28日應國民黨中常會以「團結、奮鬥、救台灣」進行專題講演。最後國民黨主席江啟臣(左)與秘書長李乾龍(右)送上一件印有國旗ROC字樣的丅恤表達謝意。(記者黃義書／攝影)

國民黨 民進黨 趙少康

上一則

國台辦批綠借疫操弄 兩岸往來「誰把門關上誰就該打開」

下一則

趙少康不選黨主席了 透露韓國瑜動向：他在考慮機率一半

延伸閱讀

國民黨主席別為選而選 趙少康：韓國瑜要就好好改造黨

國民黨主席別為選而選 趙少康：韓國瑜要就好好改造黨
亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

亞裔遭仇視 趙少康「請命信」致拜登 盼保護生命財產

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登

趙少康替在美亞裔寫請命信 請酈英傑轉交拜登
趙少康透露曾想去新疆：陳文茜叫我別去否則頭被砍掉

趙少康透露曾想去新疆：陳文茜叫我別去否則頭被砍掉

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01
台灣水庫面臨缺水危機，日月潭露出潭底，許多民眾到潭底拍照紀念。記者許正宏／攝影

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

2021-04-23 18:48
美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

2021-04-22 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝