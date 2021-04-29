國民黨中常會演講 趙少康批綠以黨竊國 嘆藍不接地氣

中廣董事長趙少康28日於國民黨黨部中山廳發表演講，表明自己不會參選國民黨黨主席，並指出國民黨思想太過保守、腐壞，唯有同心協力才能讓黨更加進步。(記者楊正麟/攝影)

中廣董事長趙少康 趙少康昨天到國民黨 中常會發表「和平、奮鬥、救台灣」演講，除了提出黨主席「在野專職、執政由總統兼任」，也建議中常委人數要改為「15人加減2人」，並盼有一天能和黨主席江啟臣、前主席朱立倫、韓國瑜等人組成「影子內閣」，重新贏回政權。

趙少康表示，國民黨以黨建國，民進黨 則是以黨竊國，搶地盤、搶位置、派系分贓、吃相難看。2000年，前總統陳水扁第一次執政，八年充分暴露民進黨只要金權不顧人民，現在蔡英文總統又完全執政、完全亂政，還變本加厲，什麼話都敢說、什麼事都敢做。

趙少康批評，民進黨宛如三新集團「新威權、新貪腐、新黨國一體」，抱著「仇中、反中」及「反核」的神主牌掩飾執政的無能，更將「親中」帽子戴到國民黨頭上，結果自己執政的經濟比馬英九時期更依賴大陸，還利用網軍撕裂社會，將台灣推向「兩岸危機」及「能源危機」的臨界點。

趙少康感嘆，民進黨做得這麼爛，國民黨選舉怎麼還會輸？原因是國民黨太老太保守、不敢突破、沒有新意、墨守成規、抱殘守缺、不接地氣，以及離人民太遠，「國民黨不能發揮制衡作用，我們的下一代怎麼辦？國民黨又該怎麼辦？」

趙少康批評國民黨內鬥的陋習，說他重回國民黨就有人說「外省人回來了！」此外，國民黨內鬥內行、外鬥外行已經不是秘密，面對面笑咪咪，背對背下毒手，要團結一致才能徹底改革。國民黨已經在野，卻以為自己還在執政，立法院沒幾個戰將，38個立委都不同心，一個案子提出來有38個不同的意見。民進黨少數時聽民進黨的，多數時也聽民進黨的。

趙少康提到，他和江啟臣、費鴻泰、朱立倫、韓國瑜站在一排，可形成「影子內閣」來鼓舞國民黨士氣，隨後受訪也表明自己最合適當影子內閣的領導人。