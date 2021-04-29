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國務機要費除罪審查 朝野扭打互罵中送出

記者李承穎、周志豪／台北29日電
立法院財政委員會28日再度審查有關國務機要費除罪化的修法草案，國民黨立委賴士葆（中）上台拉扯麥克風干擾議事，遭民進黨立委從背後環抱。（記者潘俊宏／攝影）
立法院財政委員會28日再度審查有關國務機要費除罪化的修法草案，國民黨立委賴士葆（中）上台拉扯麥克風干擾議事，遭民進黨立委從背後環抱。（記者潘俊宏／攝影）

立法院財政委員會昨天審查「會計法99條之一條文修正草案」，攸關國務機要費除罪化，國民黨立院黨團強力杯葛，藍綠爆發激烈扭打衝突。財委會民進黨籍召委郭國文不斷阻止無效，直接喊「散會，直接出委員會」，力拚本會期通過三讀。國民黨團則高喊：「違法！不承認這項決議。」

來源：聯合新聞網

國民黨團指出，昨修法過程重蹈2016年10月5日衛環委員會民進黨籍召委陳瑩「一分瑩」事件，當時同樣未宣讀條文，一分鐘通過勞基法「一例一休」修法，最後須重審，民進黨眼中還有民主、法治？時代力量也指出，如此粗暴的議事程序，會記載於歷史軌跡之中，呼籲執政黨務必懸崖勒馬，別再傷害台灣的法治精神。

財委會今天將再度開會，確認昨天議事錄。面對朝野衝突一觸即發，民進黨團總召柯建銘說，程序正義要完成，擇期再處理、再排審也沒關係，不希望留一個瑕疵，重新來沒問題，「但政治人物更要面對這一題。」

此案攸關陳水扁國務機要費案，第一次審查時，遭遇國民黨團強力杯葛，柯建銘與國民黨團總召費鴻泰協商後，決議先開公聽會再開審查會，未料昨天上午9時審查一開始，國民黨立委仍排滿程序發言，試圖拖長會議時間。

輪到費鴻泰發言時，他高喊「不願為貪汙除罪化背書」、「不願為陳水扁解套」、「沒辦法接受」，要求民進黨不要站在人民對立面，並提出散會動議。國民黨立委也一擁而上，高舉事先準備的手板。郭國文見狀，裁定休息協商。

費鴻泰再率國民黨立委等人，占住主席台並高喊「先處理散會臨時動議」、「主席不要做歷史罪人」。郭國文要處理散會動議時，國民黨立委賴士葆又將散會動議的書面資料搶走。郭見阻攔無效，約9時50分，便要求提案的民進黨立委蔡易餘進入發言程序，雙方又發生拉扯。一片混亂下，約10時左右，郭再高喊「宣布會計法第99條之一修正條文，直接出委員會」，費鴻泰等人則當場撒SOGO禮券，諷刺扁案。

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