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謝長廷返台備詢？外交部：「外交泡泡」不適用

台灣新聞組／台北28日電
屏東縣議會與日本鹿兒島縣議會透過視訊簽署合作備忘錄，並邀請台灣駐日代表謝長廷（後右）見證。(記者陳弘逸／攝影)
屏東縣議會與日本鹿兒島縣議會透過視訊簽署合作備忘錄，並邀請台灣駐日代表謝長廷（後右）見證。(記者陳弘逸／攝影)

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發爭議延燒。國民黨立院黨團要求謝長廷以「外交泡泡」模式，明天返台備詢；不過外交部昨天表示，外交泡泡不適用本國公務員。外交部發言人歐江安昨指出，基於配合防疫規定，抵台後必須居家隔離14天，加上七天自主健康管理，謝長廷無法列席明天委員會報告。

總統府發言人張惇涵則表示，在野黨亂貼政治標籤，這對謝長廷及第一線辛苦的外交人員並不公平，完全無助於台日友好關係，也無助區域和平穩定；謝長廷和原能會都有向日本政府表達關切，並指核電廠排放廢水必須符合國際標準，應該回歸專業討論，不須政治操作。

但國民黨團表示，開會通知上周就發出，謝不該以疫情為由迴避監督。國民黨團總召費鴻泰抨擊民進黨政府「老是搞雙標」，日本前首相森喜朗可以透過外交泡泡訪台，謝長廷不能比照辦理？他也撂話，如果謝長廷不回來備詢，明天會有更大動作，「拭目以待」。

駐外大使回國接受國會監督本屬應當，受限防疫規定，或可與指揮中心討論如何解套，藍營要求謝返台說明清楚，與是否影響台日友好關係，根本是兩回事；民進黨上下卻口徑一致稱日本排放的核廢水是兩年之後的事，企圖將風向導為「現在要謝長廷回台備詢，就是政治操作」，這才是泛政治化的指控。

台灣民意基金會昨天公布民調，8成7民眾擔心福島核事故廢水排入海中；另外，國民黨根據Yahoo網路民調指出，高達九成三民眾認為謝長廷發表台電排放核廢水言論不適當、有失駐日代表職責。國民黨文傳會主委王育敏質疑，可以處理謝長廷政治責任的人是蔡總統，但總統府卻從未說過一句重話，難道包庇文化已變成民進黨的政治文化？

國民黨 民進黨 日本

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