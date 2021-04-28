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美逾20議員挺台參與WHA 日外交藍皮書稱台重要夥伴

記者張文馨、雷光涵／綜合報導
美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」。圖為世界衛生組織（WHO）。（歐新社資料照片）
美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」。圖為世界衛生組織（WHO）。（歐新社資料照片）

今年的世界衛生大會（WHA）5月24日將在線上舉行，受疫情影響，這是WHA連續第二年舉辦線上大會，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」。

此推文活動由參眾兩院外交委員會亞太小組的主席與首席議員，馬基（Edward Markey）、羅穆尼（Mitt Romney）、貝拉（Ami Bera）與夏波（Steve Chabot）四人共同發起，兩院外交委員會主席和跨黨派國會議員響應，數小時內就超過20位議員推文。

馬基在影片表示，大流行凸顯了台灣的成功，也凸顯了台灣無法有意義參與國際組織的不公不義；若中國大陸停止施壓拒絕台灣參與WHA，台灣就能為世界做出更多貢獻，終止疫情大流行。

貝拉表示，中國大陸一再阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）與WHA，排除台灣不只危害2350萬台灣人民的健康，也等於在對抗致命疾病的過程中否認了一位公認的國際夥伴。

芮胥表示，在當前全球公衛緊急狀況下，讓台灣有機會分享專業，至關重要；WHO在過去四次大會均不邀請台灣，希望今年不會是第五次，讓台灣幫忙，世界可以做得更好。

本報系聯合報報導，日本外務大臣茂木敏充27日在內閣會議報告2021年版外交藍皮書，關於台灣的記載延續去年立場，認為台灣是「重要的夥伴與朋友」，重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（ＷＨＡ）。不過，4月16日美日領袖峰會聯合聲明中提到的「台灣海峽和平與安定的重要性」，今年藍皮書內容則未觸及。

日本媒體報導，日政府在正式討論台灣海峽有狀況時出動自衛隊的適法性。兩岸問題專家、日本學者松田康博指出，日本堅持戰略模糊「事先不做承諾，盡可能確保日本的決定權」。他說，日本巧妙地一邊不告訴你日本會不會協助美軍協防台灣，一邊讓中國相信日本會，這樣就可以保持日中關係的穩定，同時確保嚇阻效果。

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