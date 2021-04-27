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國民黨：逾九成民意認為謝長廷言論不適當

記者劉宛琳／台北27日電
國民黨27日舉行「逾九成民意認為謝長廷言論不適當，蔡總統還要坐視不管嗎？」記者會。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨27日舉行「逾九成民意認為謝長廷言論不適當，蔡總統還要坐視不管嗎？」記者會。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨上午舉行「逾九成民意認為謝長廷言論不適當，蔡總統還要坐視不管嗎？」記者會，國民黨根據網路平台Yahoo自4月26日開始進行的網路民調指出，「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」截止今日上午8時止，已投票的2519人，高達2365人(93.88％)表達不適當，認為有失駐日代表職責，僅154人(6.11％)認為適當。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，從駐日代表謝長廷硬扯台灣核電廠也排廢水的論述開始，迄今蔡英文總統皆未對此事有任何回應或說法，對於謝長廷在外交上無法捍衛我國權利的失職失能，已經引發國內逾九成民意的不認同，職掌外交事務的蔡總統應該負起最大責任，要求謝長廷親自回台向國會報告。

針對謝長廷硬指台灣也排核廢水的言論，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，此行為已經引起台灣民意的反彈，事實上，早在4月15日，當謝長廷提出台灣也排核廢水時，Yahoo民調即針對「駐日代表謝長廷扯台灣核電廠也排廢水，拿廢水跟日本核廢水相提並論，你認不認同他的論述？」進行網路調查，當時共有1386人投票，有1327人(95.7％)表示不認同，認為引用兩國廢水內容有誤；僅59人(4.3％)的人表示認同。

黃子哲並指出，謝長廷連發兩篇臉書文提出所謂的證據，但遭原能會再度打臉，而謝長廷為了圓謊，不惜偷偷修改臉書文：4月9日謝長廷臉書原文是「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議。」4月23日修改為「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」

此外，黃子哲還說，4月14日另一篇臉書原文指「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海」，23日則修改為「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海」。他質疑謝長廷意圖魚目混珠，掩蓋自己硬凹、說錯的論述，再提出所謂的證據來混淆黑白、張冠李戴。

國民黨文傳會副主委鄭照新強調，謝長廷花費精力為日本的做法辯解、硬凹，即便原能會已經說明兩者不同，謝長廷仍不死心，偷改臉書文、提舊資料，為了幫日方賣命不惜與民進黨政府的原能會唱反調，謝長廷「熱臉去貼冷屁股」的行徑，也難怪日方擬同意讓先前極力表達抗議、反對的韓國派遣專家參與國際原子能機構調查團，監測福島核廢水排海過程，但台灣原能會積極爭取卻始終無下文。請問蔡英文總統、蘇貞昌院長，如此「將日本利益擺第一、視台灣安全如無物」的駐日代表，你們忍受得下去嗎？

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