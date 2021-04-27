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羅智強嗆謝長廷「鱷魚眼淚」免賠 法院：言論和公共利益有關

記者林孟潔、賴佩璇／台北27日電
羅智強27日到台北地方法院聽宣判。(記者賴佩璇／攝影)
羅智強27日到台北地方法院聽宣判。(記者賴佩璇／攝影)

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓力推給蘇啟誠，被謝長廷提告求償100萬元台幣，台北地方法院今判羅智強勝訴免賠，可上訴。

謝長廷委任律師得知判決結果，表示待收到判決理由再與當事人研議是否上訴。

謝長廷提告主張，羅智強2018年9月14日某時許、蘇啟誠輕生後在臉書粉絲專頁貼文，「顢頇的是謝長廷，扛責推給常任文官，現在逼死一個處長」；又在同年12月21日發表逼死蘇啟誠的就是謝長廷、有關究責大阪辦事處就是謝長廷的言論，認為羅智強未盡合理查證義務下，侵害他的名譽權，要求100萬元損害賠償。

羅智強抗辯，自己的言論事實部分都是引用媒體報導或PTT文章，再加註個人意見後發布，屬於對可受公評之事所為的善意評論，沒有侵害謝長廷名譽權。

北院認為，謝長廷是駐日代表，是重要的公職人員，而羅智強發表的言論是關於2018年燕子颱風侵襲日本，造成台灣旅客受困日本關西機場，謝長廷身為駐日代表是否有推卸責任給大阪辦事處，導致蘇啟誠輕生，羅智強言論內容和公共利益有關，應給予適當表意空間。

判決指出，羅智強的言論有引用駐外機構組織通則規定，可供讀者評斷，且外交事務屬於公共事務，和公共利益有關，因此認為羅智強不是以毀損謝長廷名譽為唯一目的，言論屬於善意發表適當評論。

另外，羅智強雖以「逼死蘇啟誠」、「究責大阪辦事處者就是謝長廷」等言論，及引用新聞內容有關蘇啟誠輕生原因等部分，已經參考蘇啟誠遺孀、謝長廷發表的歷次言論、媒體報導、駐外機構組織通則規定，已盡合理查證義務，而基於公眾利益、監督政府目的發表言論，因此判羅智強免賠。

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