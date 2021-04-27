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挨批媚日賣台 謝長廷：有公文就回台備詢

台灣新聞組／台北27日電
立法院國民黨團總召費鴻泰（右二）、書記長鄭麗文（左二）、立委鄭正鈐（右一）、萬美玲（左一）26日召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文 蘇貞昌束手無策！」記者會，痛批謝長廷身為台灣政府的官，卻頻頻「貶台挺日」，為日護航。（記者林伯東／攝影）
立法院國民黨團總召費鴻泰（右二）、書記長鄭麗文（左二）、立委鄭正鈐（右一）、萬美玲（左一）26日召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文 蘇貞昌束手無策！」記者會，痛批謝長廷身為台灣政府的官，卻頻頻「貶台挺日」，為日護航。（記者林伯東／攝影）

駐日代表謝長廷連日在福島核廢水排海事件發言引發爭議，國民黨立院黨團昨舉行記者會，細數謝長廷過去種種「媚日賣台」言行，要求外交部立刻召回，29日赴立法院國防及外交委員會報告並備詢，不要繼續留在日本丟人現眼、含血噴人；若謝不到立院接受質詢，國民黨團將會有更大的行動，直到蔡英文總統撤換謝長廷為止。

外交部政次田中光昨在立院國防及外交委員會表示，駐外代表有義務回來，但中間有返國須隔離14天的檢疫必須執行；而若採視訊質詢，技術上若能克服，相信大家不反對。

國民黨團總召費鴻泰表示，絕不接受謝長廷以視訊方式備詢，並舉出近期蔡政府曾以「外交泡泡」讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境為例。不過，田中光說，泡泡團必須「專機來、專機走」，這部分現在還沒辦法做。

謝長廷昨則表示，立法院如果來公文，要他回去，他一定會回去備詢。

中央社報導，謝長廷昨受訪說，「如果立法院來公文要我返國的話，在時間上當然是要（為了防疫）進行隔離的，如果他們有辦法免除隔離，當然是更好的，沒有的話，我要守法規。」他說，如果立法院說要專機載，那也是外交部要去克服。

中廣董事長趙少康昨舉行記者會，批評謝長廷不該拿台灣核二廠的正常排水和福島的核廢水相比。對於謝長廷不當言行蔡英文總統應該負責，要求蔡英文應該出來說明，謝長廷的言行是否妥當。如果不妥當，應該把謝長廷召回並撤換。謝長廷以駐日代表身分來看，其言行應該是賣國或叛國的行為。

原能會輻射防護處長劉文熙昨在立法院表示，所有核電廠都需遵循各國法規，符合排放限量前提，就能排入海洋；而日本排放的是「核災區」廢水，性質、來源都與台灣核電廠排放有所不同。

劉文熙指出，核電廠運轉和維修過程中，難免產生一些放射性廢水，這些廢水都會經過後續處理，將放射性物質盡可能吸附後，再做場內處理，其中有很大部分的氚是無法過濾和吸附，需要排到場外。但日本福島核電廠歷經嚴重核子事故後，產生大量放射性汙染水，這和一般核電廠正常運轉所排的廢水不同，是事故後產生很大量，且經貯存和處理後的排海廢水。他說，目前尚未看到日方相關詳細規畫和審查結果。

中廣董事長趙少康批評駐日代表謝長廷不該拿台灣核二廠的正常排水和福島的核廢水相比。...
中廣董事長趙少康批評駐日代表謝長廷不該拿台灣核二廠的正常排水和福島的核廢水相比。（記者黃義書／攝影）

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