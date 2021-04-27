挨批媚日賣台 謝長廷：有公文就回台備詢

立法院國民黨團總召費鴻泰（右二）、書記長鄭麗文（左二）、立委鄭正鈐（右一）、萬美玲（左一）26日召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文 蘇貞昌束手無策！」記者會，痛批謝長廷身為台灣政府的官，卻頻頻「貶台挺日」，為日護航。（記者林伯東／攝影）

駐日代表謝長廷連日在福島核廢水排海事件發言引發爭議，國民黨 立院黨團昨舉行記者會，細數謝長廷過去種種「媚日賣台」言行，要求外交部立刻召回，29日赴立法院國防及外交委員會報告並備詢，不要繼續留在日本 丟人現眼、含血噴人；若謝不到立院接受質詢，國民黨團將會有更大的行動，直到蔡英文 總統撤換謝長廷為止。

外交部政次田中光昨在立院國防及外交委員會表示，駐外代表有義務回來，但中間有返國須隔離14天的檢疫必須執行；而若採視訊質詢，技術上若能克服，相信大家不反對。

國民黨團總召費鴻泰表示，絕不接受謝長廷以視訊方式備詢，並舉出近期蔡政府曾以「外交泡泡」讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境為例。不過，田中光說，泡泡團必須「專機來、專機走」，這部分現在還沒辦法做。

謝長廷昨則表示，立法院如果來公文，要他回去，他一定會回去備詢。

中央社報導，謝長廷昨受訪說，「如果立法院來公文要我返國的話，在時間上當然是要（為了防疫）進行隔離的，如果他們有辦法免除隔離，當然是更好的，沒有的話，我要守法規。」他說，如果立法院說要專機載，那也是外交部要去克服。

中廣董事長趙少康昨舉行記者會，批評謝長廷不該拿台灣核二廠的正常排水和福島的核廢水相比。對於謝長廷不當言行蔡英文總統應該負責，要求蔡英文應該出來說明，謝長廷的言行是否妥當。如果不妥當，應該把謝長廷召回並撤換。謝長廷以駐日代表身分來看，其言行應該是賣國或叛國的行為。

原能會輻射防護處長劉文熙昨在立法院表示，所有核電廠都需遵循各國法規，符合排放限量前提，就能排入海洋；而日本排放的是「核災區」廢水，性質、來源都與台灣核電廠排放有所不同。

劉文熙指出，核電廠運轉和維修過程中，難免產生一些放射性廢水，這些廢水都會經過後續處理，將放射性物質盡可能吸附後，再做場內處理，其中有很大部分的氚是無法過濾和吸附，需要排到場外。但日本福島核電廠歷經嚴重核子事故後，產生大量放射性汙染水，這和一般核電廠正常運轉所排的廢水不同，是事故後產生很大量，且經貯存和處理後的排海廢水。他說，目前尚未看到日方相關詳細規畫和審查結果。