黑白集／該換卻不換 誰縱容「助日代表」？

謝長廷諸多言行引發爭議。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷又「助日」。這次為護航日本排放核廢水入海，拿文件說台灣 核電廠廢水也含氚；他還預告，會拿證據證明廢水是否排入海。對此，原能會辯稱「情況完全不一樣」，民進黨 則靜悄悄，不置一詞。

謝長廷過去的「助日」行徑多端。例如，他反對台灣派軍艦到沖之鳥礁護漁，反對台灣設置慰安婦銅像，支持開放福島核食進口，對最敏感的釣魚台 主權問題也屢次跳針。這些言論，已遠超過對日「友好」的範圍，而是「忘記自己是誰」了。

除了「助日」行徑，謝長廷的諸多政治言行，爭議更有過之。諸如，利用側翼網軍汙衊駐日大阪辦事處，造成處長輕生；他擅離駐地，返台召開派系會議；他和前國民黨主席吳敦義的口水戰，更屢屢登上媒體版面。說謝長廷是歷來「最高調駐日代表」，並不為過。

輿論追究謝長廷失職責任時，別忘了一個重點：是誰縱容他如此囂張跋扈？謝長廷駐日將近五年，是近36年來、歷經五任總統駐日任期最長的一位，僅次於1985年卸任的馬樹禮。外交屬總統國安權限，總統該換他卻不換，蔡英文才是該負責的人。

說穿了，謝長廷的「助日」、「媚日」，只是蔡政府的縮影，只是在執行蔡政府的「國策」和民進黨的「黨意」吧。（轉載自聯合報）