新聞眼／謝長廷「自慢」角色錯亂 「我慢」不甘寂寞

駐日代表謝長廷在臉書「爆料」，指台灣核電廠也將含氚廢水排入海中，引發輿論撻伐。（中央社）

自從五年前，謝長廷擔任駐日代表之後，他不在日本 媒體上提高台灣 的國際能見度，反而不斷地以臉書 在台灣媒體搏版面，舉凡鳳梨、核食，甚至是核廢水，處處都可以看到他以謝系大老之尊發表的「高見」，彷彿他現在不是駐日代表，還是過去的行政院長。

這種角色的「無法轉換」症候群，讓謝長廷在中共外長王毅訪問日本之際，回台鼓吹解禁日本核食進口，還說如果中國大陸早於台灣開放核食，會讓支持台灣的日本友人感到尷尬，這種「先前部署」的說法，讓外交部百口莫辯。

同時，謝長廷也在日本福島核電廠要將核廢水排入海時，在臉書「爆料」台灣核電廠，也將含氚廢水排入海中，在引發台灣輿論撻伐時，他還臉不紅、氣不喘化身為大律師，不斷地秀出「證據」，還說若不是「事實」，他願意去坐牢，這種似是而非的說法，讓原能署只能辯解，他不是專家。

日文當中，常以「自慢」，來形成一個人的自誇、驕傲與得意，之後還衍伸出「我慢」，解讀為傲慢、自高自大，而謝長廷的「自慢」與「我慢」，可見一斑。

謝長廷的「自慢」，來自於其自身角色的錯亂，一個駐外使節，應該要基於國家利益，積極為台灣發聲、爭取最大的權益，然而，他卻總是從台灣的政治視角，來看台日兩國的外交議題，把國際關係與國內政治混為一談，甚至還屢屢幫倒忙，為日本發聲，這讓他被貼上「助日」大使的封號。

謝長廷的「我慢」，來自於他的不甘寂寞，一個駐在國大使，應該要謹言慎行，服從外交部及國安會上級的指示，然而，當過行政院長及身為謝系大老的他，卻常常擅自在臉書，就台日兩國議題發文，這讓日本政府無法了解，究竟是誰才是真正的代表政府，這讓他被封上「住日」大使的稱號。

五年前，蔡英文把謝長廷派為駐日代表，應該是希望他能夠以過去留日的經驗，為台日外交盡一份心力，沒想到，遠在日本的謝長廷，卻是不甘政治寂寞，把駐日代表當成行政院長、甚至是民進黨派系大老，以「超前部署」的發言，攪亂台灣政治的一池春水。

蔡英文總統，現在應該悔不當初吧。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）