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國務費除罪法部不表態 藍斥遇扁案就智障

記者李承穎／台北27日電
國民黨立委賴士葆怒批政府機關「碰到扁案就智障」。（取自立法院議事轉播）
國民黨立委賴士葆怒批政府機關「碰到扁案就智障」。（取自立法院議事轉播）

立法院司法及法制委員會昨天邀請政府相關部門，針對國務機要費除罪化專題報告。不過，列席的司法院、法務部官員，書面報告都僅提到尊重權責機關政策及立院職權；審計部及行政院主計總處則僅說明歷史沿革，都未表達是否支持國務機要費除罪化的意見。

立院財政委員會明天將審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之一修正草案」，司法及法制委員會國民黨籍召委葉毓蘭昨排「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」專題報告。

由於涉及前總統陳水扁的國務機要費案相關修法，國民黨立委賴士葆不滿政府機關「不敢表態」，怒斥：「碰到扁案就裝傻、碰到扁案就智障！」列席備詢的法務部政務次長蔡碧仲當場回批：「你攻擊法務部是智障，我無法接受，我從頭到尾都有回答，我司法機關隨便你罵嗎？」兩人互批數分鐘，場面火爆。

葉毓蘭則告訴蔡碧仲，「這裡不是你和委員吵架的地方」。

會中也引發國民黨立院黨團總召費鴻泰與民進黨總召柯建銘互槓。費鴻泰發言時，詢問審計部及行政院主計總處：「吳淑珍到處要發票，你相信是真的嗎？」這時柯建銘已在發言台準備質詢，費鴻泰見狀又大聲質問三次：「柯建銘總召，你相信吳淑珍發票是真的嗎？」

輪到柯建銘質詢時，他說能理解費鴻泰突然暴怒，但他也要正式回問費鴻泰：「你相信馬英九發票是真的嗎？」「馬英九是用一個大發票把小發票蓋住，讓馬英九脫罪。」

柯建銘說，國務機要費案這個歷史共業也該有轉型正義，陳水扁因為發票問題，歷經兩度罷免、紅衫軍等高度政治攻防，後來特別費除罪時讓6500人除罪，「但相同性質的國務機要費，國民黨卻不放過阿扁，留下阿扁不解套，這是正義嗎？」

法務部政務次長蔡碧仲列席立院司法及法制委員會。（記者林伯東／攝影）
法務部政務次長蔡碧仲列席立院司法及法制委員會。（記者林伯東／攝影）

國民黨 馬英九 陳水扁

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