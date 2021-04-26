邀美英代表爬山被連結2024 賴清德：好東西與好友分享

副總統賴清德日前邀請駐台使節走訪阿里山特富野古道。(圖：總統府提供)

副總統賴清德今天早上前往北市大龍峒保安宮出席「2021保生文化祭保生大帝聖誕三獻禮祭典」，媒體問及日前邀請駐台使節走訪阿里山 特富野古道及達邦部落走讀行程，被解讀是為了準備2024總統大選？他回應，邀請美、英及新加坡 代表一起去走阿里山特富野古道，背後意義是「好東西跟好朋友分享」。

賴清德日前邀請駐台使節走訪阿里山特富野古道及達邦部落走讀行程，包括美國在台協會台北辦事處處長酈英傑夫婦、副處長谷立言夫婦、英國在台辦事處代表鄧元翰、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等都共襄盛舉。

賴清德今天說，台灣 是世界朋友，台灣應該跟世界交朋友，這次特別邀請美國、英國及新加坡駐台代表一起去走阿里山特富野古道，背後意義是「好東西跟好朋友分享」，把台灣山林之美分享給國際友人，中午在部落吃阿里山原住民的傳統美食，這一趟古道行，大家都非常高興，有痠痛，但也有更多說說笑笑，大家留下深刻印象，希望藉由活動，讓更多國人了解，台灣有許多古道非常美麗，大家應該多多使用，促進健康，他也將持續推動「健康台灣」的理念。