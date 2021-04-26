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最新民調盧秀燕滿意度破7成 藍營：中央開始「卡」盧

記者陳秋雲／台中26日電
最新民調，台中市長盧秀燕滿意度破七成。(記者陳秋雲／攝影)
最新民調，台中市長盧秀燕滿意度破七成。(記者陳秋雲／攝影)

根據網路媒體最新民調，台中市長盧秀燕施政滿意度，從去年7月的五成四提升至目前達七成一；信任度更從五成三提升到七成三。

台中市議會今舉行專案報告，國民黨市議員賴義鍠、無黨籍議員陳廷秀同時指出，最新網路媒體民調，盧秀燕成績大幅提升，賴義鍠認為，其中政治立場偏綠的市民，信任比率達51.9%不信任41.2%。

賴義鍠說，因盧秀燕滿意度高，中央也有警覺，不斷「卡」盧，包括對台中祭限水政策，引發市民不滿，另空品部分，雄市長陳其邁要求高雄興達電廠除役，苗栗也拆機組，盧秀燕要求比照中火汰舊換新，建議中央施政應不分藍綠。

賴義鍠說，最新的美麗島電子報民調表示，盧秀燕市長的施政滿意度破7成，達到71.4％，較去年成長17.1個百分點；不滿意度則降至23.9％。此外，盧市長的信任度也隨著滿意度突破7成，達到73.5％，較去年成長19.6個百分點，他希望盧市府再加油！

盧秀燕表示，長期以來，他對各界民調的態度均一致，不多做評論，將虛心接受作為施政參考，市府團隊的唯一目標就是打拚市政、守護市民，市府團隊會持續努力。

市府指出，分析調查內容，台中推動公車雙十政策、醫療衛生和防疫、老人健保補助和長照、公園綠地和運動中心、iBike公共自行車等5項市政，皆獲過半數台中市民肯定，其次是台中火車站周邊交通、市區聯外交通、捷運綠線、大型活動種類多（例如節慶/消費/藝文/展覽）等4項各有4成餘市民眾表示滿意；此外，治安、道路平整或拓寬、公托中心和幼兒園、行政效率、環保和改善空汙等5項各有3成餘的市民滿意。

民調 健保 國民黨

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