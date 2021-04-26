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綠營300場公投說明會 蘇賴鄭拚個人聲勢

記者丘采薇、林河名
大潭藻礁蓋三接案將進行公投。（記者曾增勳／攝影）
大潭藻礁蓋三接案將進行公投。（記者曾增勳／攝影）

民進黨因應公投舉辦300場說明會即將重啟。在太魯閣號事故後一度被指「神隱」的行政院長蘇貞昌，主動希望針對立委場次場場參加；黨內公職也頻邀副總統賴清德及桃園市長鄭文燦參與。說明會一開跑，屆時全國走透透，綠營天王的人氣指數，也牽動2024之役。

面對8月28日公投，行政院一開始就定調不提對案，隨後蔡英文總統拍板定案，接下來民進黨必須說服選民對四大公投案投下反對票。但如何在沒有選舉的情況下動員支持者出門投票，將是最大考驗。

8月公投這一役，已被視為蘇貞昌的閣揆「保位戰」，太魯閣號事故又讓他受傷不輕，他會積極參與公投說明會，不無力挽狂瀾之意。即使黨內部分立委對蘇堅持不提公投對案頗有微詞，但為了顧全大局，仍期待蘇內閣出新招，助同船人度過難關。

賴清德當年拍板中油三接，此次在藻礁議題也處於挨打局面。透過參與說明會，若能把昔日決策過程解釋清楚，就算擋不住公投，至少也能為「重經濟、輕環保」的印象先拆解引信。

至於鄭文燦，身為大潭藻礁所在地的父母官，公投更是首當其衝。但他身段柔軟，25日在台北與賴清德同台，賴對於媒體提問只微笑沒回答，鄭則直回「你們想太多了」、「我們很好」，反應不慢。未來全國走透透，若能展現論述功力，甚至有助他跨出桃園，站穩全國級政治明星。

只是，這300場說明會畢竟是針對公投而辦，蘇、賴、鄭等綠營天王必先說服反萊豬、護藻礁的民眾，才可能扭轉局勢，並進一步再造個人聲勢。

公投 賴清德 藻礁

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