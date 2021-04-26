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黑白集／中常委滿口「國父成仙」 國民黨滿臉豆花

黑白集
國民黨中常委謝坤宏說國父孫中山已經得道成仙，法號「偉慈真君」，引發爭議 。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨中常委謝坤宏說國父孫中山已經得道成仙，法號「偉慈真君」，引發爭議 。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨中常會邀專家談氣候變遷，中常委謝坤宏隨後發言，竟套媽祖遶境話題宣稱「國父已得道成仙」，法號「偉慈真君」，而江啟臣就是國父的依託繼承人。離譜的發言，讓與會者尷尬不已，立即中斷現場直播。

中常委把中常會當成神壇，說出如此荒誕不經的話，讓人錯愕。在座中常委有人掩面，有人搖頭，有人忍俊不住，卻無人制止或暗示他停止。這些中常委可能不知道，你們看謝坤宏的表情，就是社會大眾看國民黨的表情，覺得可悲。

謝坤宏並非籍籍無名之徒，他是國民黨八連任的中常委，顯擁有相當的基層實力才能屢次當選。問題是，中常會是討論政黨政策的場域，一個發表這類怪誕囈語的人物，配當中常委嗎？國民黨中常委人數太多、太雜，產生方式有問題，早失去應有功能，在在受到訾議。但國民黨說不改就不改，甚至當成「傳統」來維護，弄到整個黨失去魂魄，這難道只是一二人的責任？

因此，有謝坤宏這番「國父得道成仙」的脫線演出，也就不奇怪。江啟臣以少壯派當選主席，原有良好的改革契機；但他對於深層結構議題卻避而不談，改革始終無法觸及要害。這次，聽到謝坤宏指名他是國父的繼承人，江啟臣笑得出來嗎？

有意參選黨主席的人，別只想自己，想想這個黨吧！

國民黨 江啟臣 氣候變遷

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