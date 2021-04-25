台灣曾排含氚廢水？謝長廷貼出證據 原能會：來源不同

駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷因為說台灣 核電廠也排放含氚核廢水入海引發討論，國民黨 向警政署提出檢舉假訊息「助日」，立法院甚至要求謝長廷下周返台說明。謝長廷24日晚在臉書貼文表示，他被人告發造謠犯罪，因此他拿出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚。對此，原能會表示，核二廠所排廢水和福島核廢水來源不同，台電也重申符合標準。

駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。（取材自臉書）

本報系聯合報報導，謝長廷表示，他拿出的文件是核二廠上一季（2020年第四季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在，「我們現在的技術很困難消除氚，可以推定氚還是隨廢水一起排放」。

謝長廷也預告，是否排入海洋，他下次還會提出另外兩份證據。

駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。（取材自臉書）

中國時報報導，對此，原能會主祕邵耀祖強調，日本 此次擬排放的廢水為流經熔毀爐心下的地下水，台灣排放的為處理過程中產生的含氚廢水，來源明顯不同。台電也表示，謝長廷所提的資料都是對外公開，台電也從未否認排放監測中有微量的氚、銫、鈷，並一再重申濃度遠比法定值低很多，甚至只有千分之一，都符合標準。

國民黨立委賴士葆表示，謝長廷的言論等同在攻擊台電，某種程度在替日本說話，欲說服台灣民眾日本排放核汙染水是安全的，然後透過網軍帶風向，他要求蘇貞昌和經濟部應出面捍衛台灣人民的權益。

據報導，謝長廷恐因防疫考量，來不及返台備詢。民眾黨團副總召高虹安表示，謝長廷若無法親自說明，必須用視訊接受質詢。對此，外交部昨回應仍在確認中，未明確答覆。