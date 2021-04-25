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黑白集／進口豬腳 「腳」落於誰家？

黑白集
國民黨立委李德維質疑「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」引發議論。圖為立委蘇震清（左三）、屏東縣議員洪明江前往萬巒豬腳街力挺豬腳業者。（記者陳弘逸／攝影）
國民黨立委李德維質疑「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」引發議論。圖為立委蘇震清（左三）、屏東縣議員洪明江前往萬巒豬腳街力挺豬腳業者。（記者陳弘逸／攝影）

國民黨立委李德維質疑「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」被綠營屏東四立委痛批造謠傷害萬巒豬腳美食品牌，屏東縣長和民進黨中央也群起圍攻。李被抓語病怨不得人，但政府真能說得清台灣進口了多少豬腳？這些豬腳落於誰家？

李德維顯然知道台灣自產豬腳不敷供應才會有此提問，因此該問的是「難道街上賣的豬腳都是台灣豬嗎？」但他犯了「針對性」的錯誤，引來一場豬腳口水大戰，連在地藍營議員都罵豬隊友。

然而，綠委批李，不等於能無視問題的核心：台灣進口多少豬肉豬腳、這些豬肉豬腳流向何處？業者說，台灣每日宰豬2萬頭，有4萬隻前腿肉，萬巒豬腳街每日總進貨量約5000隻，根本不用買其他國家豬腳。即便如此，也不能證明台灣各地賣的各種風味豬腳都使用台灣豬。

網上有人翻出一項「萬巒豬腳」網頁上寫明產地是加拿大，雖然那未必來自「萬巒街上」，但台灣的確進口不少豬腳。按農委會統計，2019年進口1萬9000公噸豬腳及橫膈膜等，估算約有1700萬隻豬腳，其中美國豬腳即占300餘萬隻。今年也已自美國進口了1087公噸豬肉和761公噸豬腳等其他部位。

綠委要求國民黨道歉，人民更應要求立委查明，進口豬腳流向何方？

台灣 美國 國民黨

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