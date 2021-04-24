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立院版海底撈？在野黨團門口裝監視器 藍疑政治偵防

台灣新聞組／台北24日電
立法院日前在各黨團門口走廊安裝監視器，國民黨質疑是政治偵防。（記者林澔一／攝影）
立法院日前在各黨團門口走廊安裝監視器，國民黨質疑是政治偵防。（記者林澔一／攝影）

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但裝設位置與密度遭質疑在做立法院政治偵防，國民黨團書記長室外甚至連舊有系統高達4支，挨批立院版海底撈事件。立院秘書長林志嘉回應，黨團有疑義可切結不裝設，立法院會尊重黨團與委員意見。

國民黨團踢爆，立院黨團辦公室門口監視器，前天從2支變4支，且新增的監視器具有錄音、錄影、人臉辨識及遠端監控等功能，痛批立院意圖政治偵防在野黨立委，使台灣的民主在國際顏面無光。

國民黨團總召費鴻泰指出，立院裝設前完全未告知，昨天消息曝光後，竟立即找工人拆除監視器的晶片，此事嚴重涉及政治監控國會議員，立院不該淪為政府政治偵防在野黨的工具，並指民進黨的黨團辦公室沒有任何一支監視錄影器。黨團昨依「立法院議事規則」第32條規定，提出權宜問題，要求游錫堃即刻道歉。

國民黨立院黨團門口，共架有四支監視器。（記者林澔一／攝影）
國民黨立院黨團門口，共架有四支監視器。（記者林澔一／攝影）

國民黨表示，支持安裝維持立院安全的監控設備，但這次立院斥資1500萬換監視器，是恐怖統治再升級，直接將監視器裝在國民黨團辦公室門口，議場會議室各出入、媒體連線區，未來立委在議場出入口聊天、媒體連線談話內容、國會聯絡人出入談話內容都在國家機器掌握中。

民眾黨團副總召高虹安說，黨團不反對立院做安全相關設施，但決定安裝後才通知黨團，事前完全沒溝通，作法並不妥當，她要求立院說清楚。 

國民黨傍晚在臉書批評，身為立院多數黨的民進黨，在立院監視在野黨已非第一次，去年7月陳菊案、與12月反萊豬，民進黨就曾二度動用警察作為恐怖統治工具。

立法院秘書長林志嘉：「我們現在也在問說，到底為什麼那時候，好像民進黨沒裝吼，目前所更新的功能也只有錄影功能，絕對沒有什麼錄音啦、臉部辨識。」

國民黨質疑民進黨門口未設定監視器。（取材自國民黨臉書）
國民黨質疑民進黨門口未設定監視器。（取材自國民黨臉書）

國民黨 民進黨 台灣

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