藍營細數謝長廷爭議言論 果然是「助日」代表

駐日代表謝長廷24日接受日本執政黨自由民主黨內的團體「保守團結之會」邀請，在參議院議員會館發表演說。（中央社）

日本 要排放核廢水，駐日代表謝長廷成爭議人物，藍營批評，從漁權、核食進口、慰安婦等台日爭議事件，都可看出駐日代表變成「助日代表」。民眾黨23日要求外交部召回謝長廷說明並赴立法院備詢；立法院外交委員會變更議程，邀謝長廷下周四將專案報告。

謝長廷日前發臉書文指「台灣 3座核能發電廠的含氚廢水也排入海」，引發爭議後又稱「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。朝野立委批評謝長廷發文欠缺核能專業，用字遣詞不精準，台電也表遭受「池魚之殃」。

細數過去謝長廷「助日」爭議言論，2016年4月，台日爆發沖之鳥礁主權爭議，內定駐日代表的他強調不贊成出動拉法葉艦護漁。他駐日半年後，在臉書貼出日本超市的照片，強調「福島縣產」的花椰菜也是被買光。

2018年8月，國民黨 台南市黨部土地被法院拍賣，謝長廷質疑市黨部設置慰安婦銅的目的像是在「破壞台日關係」。

中共外長王毅去年訪日，國內美豬議題發酵，謝長廷卻在受訪時強調通過進口日本核食的重要性，說如果台灣晚開放，「會讓日本支持我們的政治家尷尬、沒面子」。今年2月的鳳梨風暴中，外界要求與日本商量買台灣鳳梨，但謝長廷卻說要求日本購買是「賣人情」。

國民黨立委溫玉霞說，從釣魚台爭議到這次核廢水問題，謝長廷都沒有站在國家與國人的立場，謝應該到立法院說明駐外理念為何與眾不同。

民眾黨立委廖婉汝透露，謝長廷返台備詢有檢疫問題，恐來不及29日赴立院備詢；但她認為就算用視訊，也須接受質詢，不能拿檢疫當逃避監督的藉口。