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藍檢舉謝長廷傳假消息 謝：台若沒排含氚廢水願承擔責任

記者劉宛琳／台北23日電
駐日代表謝長廷日前出席台灣高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）
駐日代表謝長廷日前出席台灣高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）

針對日本決定排放福島核廢水入海，駐日代表謝長廷表示「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議」等語。國民黨昨天舉行記者會痛批謝長廷刻意製造假消息，將台灣核電廠正常排放廢水與福島混為一談，接連遭原能會、台電與學者打臉，早已不適任代表台灣的外交人員，蔡總統應予撤職，呼籲總統府、行政院比照迅速處理假消息的作風，儘速要求警政署法辦謝長廷。

謝長廷昨天在臉書再度以長文發聲，並表示他的確有說台灣的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，謝長廷有關台灣排放核廢水的說法，明顯屬於錯誤百出的假消息，影響國家形象至鉅，國民黨已向警政署署長信箱舉報，期盼政院儘速依法辦理，讓釋放虛假訊息的源頭得到法律制裁。

國民黨立委李貴敏、林奕華昨天在內政委員會質詢時追問，要求警政署長陳家欽表態此案辦不辦？陳家欽答詢表示，他不知道有這個案子，如果有舉發，警方受理後就會偵辦，他們會來了解狀況。

內政部長徐國勇則表示，他絕對相信謝長廷不會去傷害國家尊嚴、也不會傷害台灣主權，究竟是什麼情形就請相關單位去調查，依法處理。

日前網路上流傳來源不明的總統府公文，內容指政府將引進日本福島核電站部分汙染水進行處理與排水事項。總統府發言人張惇涵立即緊急澄清，指該函為「不折不扣的假訊息」，就連蔡英文總統也發文譴責該假消息。國民黨文傳會主委王育敏表示，總統府對假消息反應如此迅速，對於謝長廷明顯釋放假消息卻裝聾作啞，再次展現綠營執政的雙標。

王育敏說，尤其謝長廷在4月16日臉書上還稱，該偽造公文「是惡劣犯罪行為，目的在醜化政府、分化社會、破壞台日關係」，國民黨強調，謝長廷真是「做賊還抓賊」，自己製造假消息，還有臉說別人。

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